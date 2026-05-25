Toni Nadal, exentrenador de Rafa, lo deja claro: "Entrenaría antes a Sinner que a Alcaraz"

Toni Nadal eligió de nuevo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. Esta vez no fue por su capacidad técnica, por quién es mejor con un golpeo o por quién de los dos tendrá más Grand Slams. En esta ocasión, el exentrenador de Rafa afirmó a quién preferiría entrenar en caso de tener que escoger. Su respuesta, como suele ser habitual, dará que hablar.

"Hoy entrenaría a Sinner, tiene educación, disciplina y la mentalidad de los grandes", reconoció en la charla 'El coraje de asumir riesgos: el tenis como metáfora', de la Tennis Foundation en la Angellini Academy. Precisamente hace estas declaraciones cuando no está nada claro si el futuro de Darren Cahill y Simone Vagnozi seguirá al lado del jugador italiano.

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal / X

"Me gusta trabajar con gente que no crea problemas y que acepta la verdad. Todo en la vida se puede mejorar: es solo cuestión de dedicación. Hoy en día, muchos entrenadores tienen que decirles a los jugadores lo que quieren oír. Yo nunca he hecho eso", confesó Toni, que siempre ha criticado la actitud de algunos tenistas que no escuchan ni aceptan opiniones contrarias de sus técnicos.

Toni Nadal siempre se ha caracterizado por ser un entrenador exigente, lo que seguramente ayudó a Rafa a conseguir todos los éxitos a lo largo de su carrera. Durante un tiempo, también fue entrenador de Felix Auger-Aliassime. Un jugador muy controlado en pista y que nunca ha resultado conflictivo ni con entrenadores ni con otros tenistas. Muy del perfil de Toni.

Sinner en Roland Garros / EFE

Desde el inicio de la gira norteamericana, Jannik Sinner no ha dejado de ganar. Con la presencia de Carlos Alcaraz, tenía un rival que le podía hacer frente durante los torneos de la tierra batida, pero la ausencia del murciano por lesión le ha dejado totalmente solo. Todo ello ha desembocado en seis Masters 1000 ganados de manera consecutiva y sin mucha oposición en Roland Garros.

El italiano debutará este martes en Roland Garros contra el francés Clement Tabur. El sorteo le ha dejado un camino de rosas hasta la final, evitando a los máximos favoritos para hacerse con el título junto a él mismo: Novak Djokovic, Alexander Zverev e incluso Rafa Jódar y Joao Fonseca. Parece imposible que el transalpino no vaya a estar presente en la Phillipe Chatrier el próximo domingo 7 de junio.