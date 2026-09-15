Toni Nadal, sobre la eclosión de Zverev: "Luchará por el número uno de final de temporada"

Zverev es el tenista que más victorias suma esta temporada. En total, 53, por delante de Sinner, que acumula 44. El alemán se coronó en el Ronald Garros, con la ausencia del murciano y este sábado levantó al cielo el trofeo del US Open, sin el italiano sobre la pista.

Una victoria que va más allá de lo deportivo. Significa el retorno de Zverev, la consolidación en los 'Grand Slam' y una cuestión que empieza a estar encima de la mesa: ¿Puede el alemán competir con Alcaraz y Sinner?

Zverev se lo tiene que creer

Cuando le preguntaron si se consideraba el mejor ahora mismo, contestaba con humildad: "Hay que tenerlo todo en cuenta. Con Jannik lesionado y Carlos volviendo tras cuatro meses de baja, probablemente sí. Pero si ambos estuvieran sanos y en plena forma, quizá no. Cuando ambos estaban, perdía contra Jannik casi todos los partidos, seguiría por encima él, es sencillo como eso", decía.

Tras el torneo, el padre de Rafa Nadal, que siguió de cerca el US Open, comentó con sus compañeros de la Academia la irrupción del alemán, que ahora mismo, está imparable.

"Su triunfo lo ha transformado en un jugador diferente", empezaba diciendo Toni Nadal en un artículo publicado en 'El País', padre del tenista balear, tras la victoria de este sábado de Zverev frente a Ben Shelton.

Zverev luchará por ser el número uno

"Ha pasado de ser un tenista al que este tipo de torneos lo atenazaban y le impedían demostrar su potencial, a poder ofrecer en cambio, su mejor versión. Tras su triunfo en París, disputó su mejor torneo de Wimbledon hasta el momento. Y ahora en Nueva York, nos ha ofrecido, de nuevo, su mejor cara", continuaba Nadal.

El entrenador considera que Zverev supo tener autocontrol, y mejorar en muchos aspectos que antes eran debilidades. Tras años cargando con la etiqueta de ser un jugador sumamente talentoso pero volátil, el alemán logró transformar sus debilidades en fortalezas gracias a una notable mejoría a nivel mental.

"A medida que fue avanzando el torneo, serenó su juego y fue elevando su nivel paulatinamente hasta llevarlo a la victoria (más bien contundente) contra Shelton. En todo momento, templó muy bien sus nervios, no perdió la concentración y aguantó perfectamente la presión en los instantes más complicados". "En el tenis, muchos entrenadores aconsejan a sus jugadores que intenten no fijarse en el marcador, que jueguen el punto presente abstrayéndose de lo sucedido en el anterior y no especulen demasiado en lo que va a venir", añadía.

Alexander Zverev ganó Roland Garros esta temporada. / YOAN VALAT / EFE

Un crecimiento personal, tras una charla con Nadal

En el pasado, cuando las cosas no salían bien, Zverev solía caer en baches anímicos profundos, encadenar dobles faltas o mostrar un lenguaje corporal destructivo. Con los años, aprendió a convivir con la presión y los nervios, implementando rutinas específicas (como botar la bola de manera pausada y repetitiva ante momentos de quiebre) para canalizar la ansiedad en lugar de huir de ella.

El alemán admite que se vio con Rafa y Toni Nadal, y una charla con ellos les ayudó a cambiar la forma de ver las cosas. "Este segundo título de Gran Slam le permitirá a Zverev, de 29 años, luchar abiertamente por el número uno de final de temporada, además de suponer un nuevo impulso en su carrera. Algo que creo que lo acercará todavía más a sus máximos rivales: Alcaraz y Sinner", terminaba.

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Con Alcaraz de vuelta, estará por ver a qué nivel puede llegar el alemán. El murciano volvió a las pistas a finales de agosto en Nueva York, disputando primero un encuentro de dobles mixto junto a Serena Williams como toma de contacto. En el caso de sinner, su objetivo es llegar en condiciones a la gira asiática, con el ATP 500 de Pekín, que comenzará el 30 de septiembre, como una de las principales fechas previstas para su regreso.