Toni Nadal desvela cómo el US Open podría haber cambiado el futuro de Alcaraz: "Se habría convertido en uno de sus máximos rivales"

Con la resaca emocional del US Open todavía en el aire y tras la inesperada victoria de Alexander Zverev, cuando todas las papeletas llevaban el nombre de Carlos Alcaraz escrito como el máximo aspirante al título, el exentrenador y tío de Rafa Nadal, recordó lo que podría haber supuesto un triunfo de Ben Shelton para el murciano.

Tras la sorpresiva eliminación de 'Carlitos' en el último grande del año, solo dos hombres eran los candidatos a ganar en Nueva York:

"El pasado sábado, un día antes de la final entre Alexander Zverev y Ben Shelton, varios entrenadores de la Academia de Rafael y yo estuvimos tratando de dilucidar qué desenlace sería más favorable para los intereses del tenis español. Para Carlos Alcaraz, sobre todo, pero para Rafa Jódar también".

"Zverev se ha convertido en un jugador mucho más peligroso para sus rivales"

Ahora, con el dilema resuelto con la consagración de Zverev en el US Open, según Toni, cada vez tiene más sentido que, desde que consiguió en Roland Garros sumar su primer Grand Slam, su propia percepción como tenista ha cambiado, convirtiéndose en un jugador mucho más peligroso para sus rivales.

"Si el triunfo le hubiera correspondido al joven norteamericano, probablemente habría sucedido lo mismo. Por su edad, solo un año mayor que Carlos, se habría convertido en uno de sus máximos rivales, un hecho que se alargaría presumiblemente a lo largo de la carrera de ambos", apuntaba el exentrenador balear.

Y tal como afirma Toni, es cierto que Shelton es una amenaza real para Alcaraz, sobre todo en términos del ránking. El que más cerca podría estar del murciano es Ben Shelton, quien fue el verdugo del español en cuartos.

Shelton la amenaza de Alcaraz

El estadounidense suma ahora 4.680 puntos, todavía a 880 puntos por debajo del murciano. Shelton ha escalado hasta la cuarta posición tras alcanzar la final del US Open y en función de sus próximas actuaciones todo podría cambiar.

"Como esto no ha pasado, de momento, eso se queda en una mera especulación, pero es fácil presumir que tendrá nuevas oportunidades que no nos permiten descartar nuestra hipótesis".

Parece mentira que el ganador estuviera en primera ronda a tan solo dos puntos de despedirse de luchar por el título. Sin embargo, tras adueñarse de las sesiones nocturnas del Arthur Ashe Stadium, supo cambiar el chip y pasar de los encuentros a cinco sets a los de tres.

"Su triunfo en el último Roland Garros lo ha transformado en un jugador diferente"

"La tranquilidad y la confianza en uno mismo que proporciona la victoria en uno de los cuatro torneos del Grand Slam la volvimos a comprobar el domingo con la actuación de Sascha Zverev. Su triunfo en el último Roland Garros lo ha transformado en un jugador diferente", explicaba Nadal.

Toni Nadal y Alexander Zverev son viejos conocidos. En varias ocasiones, el alemán ha recurrido a la Rafa Nadal Academy para dejarse aconsejar tanto por Rafa Nadal como por Toni, a quien quería de entrenador. Parece ser que esas instrucciones han dado resultado:

"Ha pasado de ser un tenista al que este tipo de torneos lo atenazaban y le impedían demostrar su potencial, a poder ofrecer, en cambio, su mejor versión. Tras su triunfo en París, disputó su mejor torneo de Wimbledon hasta el momento, solo siendo superado por el número uno del mundo, Jannik Sinner, en una apretada final".

El consejo de los entrenadores que revela Toni Nadal

En su columna de El País, Nadal reveló uno de los consejos que acostumbran a lanzar los entrenadores a sus pupilos: "Muchos entrenadores aconsejan que intenten no fijarse en el marcador, que jueguen el punto presente abstrayéndose de lo anterior y que no especulen demasiado".

Algo que le sucedió a Zverev en la final, que, como cosa anecdótica, vimos al alemán seguir este mandamiento: "Hasta el punto de ocurrir el insólito hecho de que ganó el campeonato sin enterarse de ello. La reacción del público le hizo mirar el marcador y percatarse de que se acababa de convertir en el nuevo campeón", concluyó Toni Nadal.