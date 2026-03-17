Toni Nadal contradice a Alcaraz tras su derrota en Indian Wells: "No es una cuestión de una diana en la espalda"

La derrota de Carlos Alcaraz en Indian Wells sigue despertando múltiples reacciones. A pesar de que el murciano llegaba a California imbatido en este inicio de temporada, en semifinales Daniil Medvedev puso fin a su espectacular racha en un partido donde Carlos estuvo demasiado alejado de su nivel habitual.

Su paso por Indian Wells dejó muchos momentos memorables en pista, aunque algunos otros llegaron fuera de esta. Después de un sufrido duelo contra Arthur Rinderknech en el torneo californiano, el murciano expresó su frustración por tener que jugar a un nivel tan elevado cada partido para poder ganar: "A veces me canso de sentir que juego contra Roger Federer en cada ronda", explicó con ironía. "A veces parece que todos juegan a un nivel increíblemente alto. No sé si es solo una sensación mía, pero siento que siempre ocurre contra mí. Si jugaran a ese nivel en todos los partidos, deberían estar mucho más arriba en el ranking. Es algo que me preocupa y en lo que pienso cuando estoy jugando".

INDIAN WELLS (United States), 15/03/2026.- Carlos Alcaraz of Spain in action during the men's singles semifinal match against Danil Medvedev of Russia on day 11 of the BNP Paribas Open tennis tournament in Indian Wells, California, USA, 14 March 2026. (Tenis, Rusia, España) EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO / JOHN G. MABANGLO / EFE

Estas palabras no pasaron desapercibidas para el mundo del tenis. Entre todas las reacciones, las de Toni Nadal han sido unas de las que más cola han traído. En 'Radioestadio' de Onda Cero, el entrenador de tenis valoró la eliminación de Alcaraz en Indian Wells: "Creo que Carlos estuvo más cansado, con menos chispa que en otras ocasiones y es verdad que Medvedev jugó muy bien, a un nivel altísimo. Evidentemente, si Carlos juega bien siempre es el favorito", explicó.

Toni Nadal fue preguntado por las palabras de Alcaraz refiriéndose al nivel de sus rivales, y el entrenador no dudó en expresar su desacuerdo: "No estoy nada de acuerdo. No es una cuestión de una diana en la espalda", admitió. "Cuando tú juegas con alguien que es mejor que tú, sabes que tienes que apurar más los tiros. Cuando sales a jugar, tienes claro que tienes que arriesgar un poco más. No porque sea Alcaraz, sino porque el otro sabe que Alcaraz es mejor".

Y profundizó al respecto: "Seguro que Medvedev preferiría jugar con otro y no con Alcaraz o Sinner, pero sabe que si juega con estos, tiene que apretar más", admitió. Y sobre el nivel de Alcaraz y su eliminación: "Yo le he visto un poco cansado. En algunos rallyes me pareció que llegó algo justo y con menos fuerza de lo habitual", finalizó.