Tommy Paul corta el ascenso de Davidovich

Tommy Paul aumentó su estadística en los cara a cara con Alejandro Davidovich al imponerse en los cuartos de final del ATP 500 de Queen's por 6-3, 7-6. Con esta nueva victoria el estadounidense suma un 6-0 en sus duelos directos contra el tenista malagueño que estaba firmando un bueno torneo. Davidovich se impuso al británico Cameron Norrie en su estreno y al francés Corentin Moutet en octavos, antes de quedar eliminado en esta ronda de cuartos de final que es, hasta el momento, su techo sobre el césped del recinto londinense.

Serio, concentrado, con el objetivo claro arrancó Davidovich su duelo de cuartos en la Andy Murray Arena, sumando en blanco sus dos primeros turnos de servicio. En frente estaba un Paul desubicado, al que le estaba costando entrar en juego, especialmente al resto, aunque apenas necesitó un poco de cuerda para agarrarse al partido con fuerza. En el sexto juego dispuso de su primera bola de break y la aprovechó para encarrilar el set.

Davidovich, durante el partido / EFE

El malagueño, pese a haber firmado dos victorias solventes en sus dos primeros partidos en Queen's, no creyó en sus opciones. No presionó, no inquietó a su rival que, sin hacer demasiado, cerró el primer set en apenas 28 minutos de partido.

Sube el nivel

En el inicio de la segunda manga salvó Davidovich un peligroso 30-30 pero las sensaciones seguían sin ser buenas. Sin ideas, el malagueño se dirigía a su palco, donde le acompañaba su nuevo entrenador, José Clavet, en busca de soluciones. Y pareció encontrarlas, tanto que incluso dispuso de una bola de break en el quinto juego, aunque consiguió salvarla el estadounidense, y firmó de nuevo un juego en blanco al turno siguiente. Estaba empezando a creer y se colocó con un favorable 4-5 y 30-30 en el marcador, pero de nuevo Paul resistió.

Tommy Paul, durante el aprtido / EFE

El contraste era evidente sobre la pista, mientras Davidovich se desesperaba, Paul se mostraba tranquilo, siguiendo cada punto. Aún así, el español iba en ascenso, con nueve ganadores (el doble que en el primer set), mientras que del otro lado la dinámica era a la inversa y crecían los errores no forzados por parte del americano.

Estadística a parte, ni uno ni otro pudo romper el servicio de su rival y la manga se fue al tie-break. Davidovich arrancó con un 0-3 en contra pero con un punto largo, de los que levantan a los aficionados de sus sillas, arrancó la remontada y se colocó con 4-3. Se la devolvió el estadounidense con cuatro puntos consecutivos para cerrar el partido y meterse en semifinales del ATP500 de Queen's.