Tommy Hass, leyenda del tenis, señala por qué Alcaraz es mejor que Sinner: "Nunca sabes si su derecha va a salir a 180 kilómetros por hora o si hará una dejada"

La rivalidad de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner causa sensación en el mundo del tenis. Este dúo no solo ha conquistado los corazones de los amantes de este deporte, sino también el de grandes leyendas como el exnúmero dos Tommy Haas, quien ha revelado con cuál de los dos reyes de la pista se queda.

El que fuera ganador de 15 títulos de ATP y actual director del torneo Masters de Indian Wells, ha reconocido que ambos son fascinantes y que "siempre es excepcional verlos cuando vienen a Indian Wells", aseguró el alemán en una entrevista para el pódcast 'Behind the Athletes'.

Aunque 'Carlitos' continúa apartado de la competición por una lesión y sin una fecha definida para su regreso, Carlos Alcaraz sigue siendo una referencia constante dentro del circuito. El último en dedicarle grandes elogios ha sido precisamente Haas.

Su elección: Alcaraz

"Alcaraz es probablemente mi jugador favorito ahora mismo porque puede hacerlo todo. Tiene toque, puede defenderse con el slice de revés, puede variar con la dejada. Nunca sabes si su derecha va a salir a más de 180 kilómetros por hora, si va a jugar con mucho efecto, plana o si va a hacer una dejada. No sabes si se quedará detrás de la línea de fondo al resto, si atacará, si subirá a la red o si hará saque y volea. Es fenomenal verlo jugar", explicaba el exjugador.

El extenista, pese a decantarse por el murciano, también quiso detenerse para halagar al actual número uno del mundo. "Con Sinner sabes lo que vas a encontrar. En cuanto tiene una oportunidad para tomar el control del punto, lo hace. Golpea la pelota con enorme potencia y encuentra constantemente una colocación extraordinaria, tanto en profundidad como en dirección".

Wimbledon (United Kingdom), 13/07/2025.- Carlos Alcaraz of Spain falls during the Men's Singles final match against Jannik Sinner of Italy at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. (Tenis, Italia, España, Reino Unido) EFE/EPA/TOLGA AKMEN EDITORIAL USE ONLY. EDITORIAL USE ONLY / TOLGA AKMEN / EFE

Consejos para el italiano

A pesar de ello, considera que el mejor tenista del ránking ATP aún tiene posibilidades de mejorar su tenis en algunos aspectos. Según Haas, Sinner puede "seguir evolucionando en su juego cerca de la red y en recursos más sutiles, como las dejadas".

Destacó que, cuando alcanza su mejor nivel, es capaz de encontrar espacios en la pista con una precisión extraordinaria, manteniendo una potencia de golpeo muy alta. Además, su posición tan cercana a la línea de fondo, tanto de derecha como de revés, lo convierte en un rival especialmente complicado de superar.