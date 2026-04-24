Tomás Carbonell resta importancia a los 3.000 puntos que perderá Alcaraz en el ranking ATP: “No sirven para nada, son como los puntos del supermercado”

La no participación de Carlos Alcaraz han desencadenado un terremoto en el mundo del tenis. La noticia de la renuncia del de El Palmar, anunciada por el propio tenista a través de sus redes sociales, ha corrido entre la pólvora entre algunas de las voces autorizadas del circuito, que no han tardado en compartir sus impresiones sobre las consecuencias de esta renuncia.

Uno de los primeros en expresar su opinión fue el extenista Tomás Carbonell, que actualmente ejerce como comentarista del Mutua Madrid Open para RTVE. El que fuera campeón de Roland Garros en modalidad de dobles mixtos se mostró sorprendido por la noticia, asegurando que "en ningún caso esperaba que Alcaraz no jugara Roland Garros", además de considerar que esta ausencia supone un palo tremendo tanto para el jugador como para la organización.

"Un torneo en arcilla sin Alacaraz es un torneo mermado. Este duelo entre Sinner y Alcaraz lo están vendiendo desde el primer minuto", valoró Carbonell, que fue el encargado de comunicar la noticia al que apuntaba a ser el gran rival de Alcaraz en la defensa del título, el actual número 1 del mundo Jannik Sinner.

Alcaraz se queda sin RG / Instagram

La ausencia de Alcaraz de Roland Garros, a la que se le suma la del Masters 1000 de Roma, tendrá consecuencias catastróficas para el murciano a efectos del ranking ATP. Al no poder defender los 1.000 puntos conseguidos en Roma y los 2.000 de Roland Garros, el murciano cederá mucho terreno con Jannik Sinner, que se asegura mantenerse en la cima durante los próximos mes.

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En este sentido, Carbonell quiso restarle importancia a la pérdida de puntos ATP. "Los 3000 puntos no sirven para nada. Es lo de menos. Son como los puntos del supermercado. ¡Qué más da!"