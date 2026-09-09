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US OPEN

Tiafoe resucita cuando lo tenía todo perdido y se mete en semifinales del US Open

'Big Foe' jugará sus terceras semifinales de Grand Slam, todas ellas en el US Open

Tiafoe celebra la clasificación para semifinales

Tiafoe celebra la clasificación para semifinales / EFE

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Albert Briva

Albert Briva

Frances Tiafoe volvió a demostrar que nunca se da por vencido. El estadounidense remontó este martes dos sets de desventaja ante su compatriota Alex Michelsen y acabó imponiéndose por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(7) después de cuatro horas y 39 minutos para alcanzar las semifinales del US Open.

Tiafoe estuvo contra las cuerdas durante buena parte del encuentro. Michelsen, que había llegado a cuartos de final sin ceder un solo set, se encontraba con 5-4 y saque en el tercer parcial, a un solo juego de cerrar el partido, cuando su compatriota reaccionó con un break providencial que cambió por completo el rumbo del duelo.

A partir de ahí, Tiafoe se agarró al partido y empezó a construir una remontada que parecía improbable. Se llevó el tercer set por 7-5, igualó el encuentro en el cuarto y llevó el desenlace al quinto, donde ambos jugadores volvieron a intercambiar golpes hasta llegar al desempate definitivo.

El estadounidense terminó imponiéndose en un tie-break de máxima tensión y selló su clasificación para las semifinales, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton.

La derrota fue especialmente dura para Michelsen. El joven estadounidense, que no había perdido un set en sus cuatro primeros partidos en Nueva York, rompió a llorar en los brazos de Tiafoe nada más terminar el encuentro.

"En cuanto lo abracé, vi que ya estaba llorando. Le dije: 'Sé cuánto duele... pero vas a estar aquí muchas más veces'", explicó posteriormente Tiafoe en declaraciones a ESPN.

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El duelo fue tremendamente igualado también en las estadísticas. Ambos jugadores consiguieron ocho roturas de servicio, mientras que Michelsen terminó incluso con más puntos ganados que su rival: 173 por los 170 de Tiafoe. Pero el estadounidense fue quien supo resistir mejor cuando el partido estaba al borde del abismo.

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