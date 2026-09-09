Tiafoe resucita cuando lo tenía todo perdido y se mete en semifinales del US Open

Frances Tiafoe volvió a demostrar que nunca se da por vencido. El estadounidense remontó este martes dos sets de desventaja ante su compatriota Alex Michelsen y acabó imponiéndose por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(7) después de cuatro horas y 39 minutos para alcanzar las semifinales del US Open.

Tiafoe estuvo contra las cuerdas durante buena parte del encuentro. Michelsen, que había llegado a cuartos de final sin ceder un solo set, se encontraba con 5-4 y saque en el tercer parcial, a un solo juego de cerrar el partido, cuando su compatriota reaccionó con un break providencial que cambió por completo el rumbo del duelo.

A partir de ahí, Tiafoe se agarró al partido y empezó a construir una remontada que parecía improbable. Se llevó el tercer set por 7-5, igualó el encuentro en el cuarto y llevó el desenlace al quinto, donde ambos jugadores volvieron a intercambiar golpes hasta llegar al desempate definitivo.

El estadounidense terminó imponiéndose en un tie-break de máxima tensión y selló su clasificación para las semifinales, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton.

La derrota fue especialmente dura para Michelsen. El joven estadounidense, que no había perdido un set en sus cuatro primeros partidos en Nueva York, rompió a llorar en los brazos de Tiafoe nada más terminar el encuentro.

"En cuanto lo abracé, vi que ya estaba llorando. Le dije: 'Sé cuánto duele... pero vas a estar aquí muchas más veces'", explicó posteriormente Tiafoe en declaraciones a ESPN.

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El duelo fue tremendamente igualado también en las estadísticas. Ambos jugadores consiguieron ocho roturas de servicio, mientras que Michelsen terminó incluso con más puntos ganados que su rival: 173 por los 170 de Tiafoe. Pero el estadounidense fue quien supo resistir mejor cuando el partido estaba al borde del abismo.