Tiafoe reina en Halle y logra el título más importante de su carrera

Frances Tiafoe firmó este domingo una de las mayores victorias de su carrera al proclamarse campeón del ATP 500 de Halle, donde derrotó a Taylor Fritz por 6-4 y 6-4 para conquistar el título más importante de su trayectoria profesional.

El estadounidense no solo levantó su primer trofeo de categoría ATP 500, sino que además puso fin a una estadística muy desfavorable frente a su compatriota. Antes de la final, Tiafoe había perdido siete de los últimos ocho enfrentamientos ante Fritz, considerado uno de los especialistas más fiables del circuito sobre hierba.

Sin embargo, en la pista alemana cambió la historia. Con un tenis sólido y agresivo, el jugador de Hyattsville controló los momentos decisivos del encuentro y necesitó apenas 68 minutos para cerrar una victoria que le permite inscribir su nombre en la historia del torneo.

Gracias a este triunfo, Tiafoe se convierte en el primer estadounidense que conquista el título en Halle, una de las citas más prestigiosas de la gira previa a Wimbledon.

El título supone además el cuarto de su carrera, aunque claramente el más importante hasta la fecha. Sus anteriores conquistas llegaron en Delray Beach 2018, así como en Houston y Stuttgart en 2023, todos ellos torneos de categoría ATP 250.

La semana del estadounidense había sido impecable desde el inicio. Finalista este año en Acapulco, donde hasta ahora había firmado su mejor resultado de la temporada, Tiafoe llegó a Alemania sin grandes focos mediáticos y terminó completando un recorrido sobresaliente.

Durante el torneo logró tres victorias de enorme prestigio. Primero superó al italiano Fabio Cobolli, integrante del Top 10, y posteriormente derrotó en semifinales al canadiense Felix Auger-Aliassime, otro de los jugadores mejor clasificados del cuadro.

El éxito en Halle también tendrá un impacto inmediato en la clasificación mundial. A sus 28 años, Tiafoe regresará al Top 20 del ranking ATP, confirmando su recuperación tras varias temporadas de resultados irregulares.

La otra cara de la moneda fue para Taylor Fritz, que vuelve a quedarse muy cerca del título. El estadounidense encadena así dos finales perdidas consecutivas sobre hierba, después de caer la semana pasada ante Ben Shelton en Stuttgart y hacerlo ahora frente a Tiafoe en una de las mejores oportunidades que tenía para llegar con confianza máxima a Wimbledon.

Aun así, tanto Fritz como Tiafoe han confirmado durante estas semanas que serán dos de los nombres a seguir en la temporada de hierba, una superficie en la que ambos vuelven a sentirse especialmente competitivos.