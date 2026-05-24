Tiafoe lanza un aviso con Sinner: "Hay que dejar de ponerle en un pedestal"

A pocos días del inicio de Roland Garros, el dominio de Jannik Sinner empieza a generar una sensación de superioridad casi total dentro del circuito. Sin embargo, Frances Tiafoe no quiere aceptar esa narrativa y lanzó un mensaje claro antes del Grand Slam parisino.

El estadounidense reconoció el espectacular momento de forma del número uno mundial, invicto desde marzo y convertido en el gran favorito tras conquistar los principales títulos de la gira de tierra batida, pero insistió en que los jugadores deben cambiar la mentalidad con la que afrontan los partidos contra él.

“Sí, es un jugador increíble, pero no voy a ponerlo en un pedestal”, aseguró Tiafoe.

Frances Tiafoe en el Másters 1.000 de Shanghái / EFE

El estadounidense considera que parte de la ventaja actual de Sinner está también en el respeto excesivo que genera entre sus rivales. “Todos lo colocamos en otra dimensión, y seguramente es merecido, pero también hay que convencerse de que puedes ganarle”, explicó.

Tiafoe cree que la clave pasa por afrontar los partidos contra el italiano desde una perspectiva mucho más agresiva mentalmente.

“Lo más importante es bajarlo mentalmente de ese pedestal”, insistió. “Hay que crearse la ilusión de que puedes cruzar la línea y vencerlo”.

Pese a ello, el estadounidense no escondió la admiración que siente por el nivel mostrado por Sinner durante los últimos meses. “Está logrando cosas monumentales”, admitió el norteamericano.

Con la ausencia de Carlos Alcaraz en París y tras la eliminación temprana de varios favoritos en Roma, Sinner llegará a Roland Garros como el gran hombre a batir y con la posibilidad de seguir ampliando una de las rachas más dominantes de los últimos años en el circuito ATP.