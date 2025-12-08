Tiafoe derrota a Alcaraz en el 'tie break' de una exhibición en Nueva York
El estadounidense derrotó este domingo al tenista español en un tercer set de desempate del partido de exhibición que jugaron en Newark
EFE
El estadounidense Frances Tiafoe derrotó este domingo al español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, en un tercer set de desempate del partido de exhibición que jugaron en Newark (Nueva Jersey), a las afueras de Nueva York.
Tiafoe, número 30 de la clasificación de la ATP, se deshizo de Alcaraz con parciales de 6-3, 3-6 y 10-7 en un duelo con grandes puntos, cargado de diversión, y que fue momento atractivo de la programación 'A Racquet at The Rock'.
Antes del partido de individuales contra Tiafoe, ambos se habían enfrentado en un dobles mixto a 10 puntos emparejados, respectivamente, con las estadounidenses Jessica Pegula y Amanda Anisimova.
En ese dobles mixto, Pegula y Alcaraz se impusieron por 10-8 a Tiafoe y Anisimova.
Tras su exhibición en Nueva York, Alcaraz viajará a Miami, donde este lunes se medirá, en otra muestra de tenis, con el joven brasileño Joao Fonseca, número 24 de la ATP.
Este evento ('Miami Invitational') transcurrirá en una cancha de tenis construida dentro del estadio de los Miami Marlins de la MLB.
También habrá un dobles mixto en el que Alcaraz y Pegula repetirán como pareja, mientras que Anisimova tendrá a Fonseca como compañero de fórmula.
