Tiafoe se cita con Cobolli en la final de Acapulco

El estadounidense Frances Tiafoe, 28 del ránking ATP, venció este viernes por 3-6, 7-6(6) y 6-4 a su compatriota Brandon Nakashima, 29 del mundo, para avanzar a la final del Abierto de Acapulco, en la que se medirá al italiano Flavio Cobolli.

Tiafoe se mostró descontrolado en su servicio en el inicio del primer set; Nakashima lo capitalizó y le rompió en el segundo juego. Pero Frances reaccionó con un quiebre en el tercero, aunque mantuvo la inconsistencia en su saque, que volvió a perder en el sexto, lo que aprovechó Brandon para ganar la manga 6-3.

El vigésimo octavo del mundo se mantuvo inconsistente en el segundo set. Le costó meter su primer servicio y controlar el largo de sus devoluciones, lo que lo llevó a tener largos intercambios antes de ganar su saque y caer en desconcentraciones que le costaron un par de advertencias por superar el tiempo para sacar.

Al contrario, Nakashima fue determinante con su servicio, sin permitir respuesta del rival en los juegos primero, sexto y décimo. Se mantuvo agresivo desde el fondo de la cancha y quebró en el undécimo.

Con una dosis de suerte, Tiafoe rompió en el duodécimo y forzó el tie-break, en el que, con el empujón anímico, se impuso 7-6(6). Frances alargó su buen momento en el arranque del tercer set con un quiebre en un largo primer juego y, por primera vez, se vio dominante con su servicio. Rompió en el séptimo gracias a un error no forzado; Nakashima quebró en el octavo, pero su rival resolvió con su saque el pase a la final.

En su partido, Flavio Cobolli, quinto favorito, eliminó por 7-6(5), 3-6 y 6-4 al serbio Miomir Kecmanovic. Cobolli sufrió para controlar su saque en el arranque del primer set; Kecmanovic le quebró en el tercer juego, pero el italiano se repuso con un rompimiento en el cuarto.

A partir de ahí, ambos fueron consistentes con su servicio; llevaron la manga al tie-break, en el que Flavio triunfó gracias a un error no forzado de su rival. En el segundo set, Miomir recuperó la efectividad de su servicio y la precisión en sus devoluciones de derecha, con las que quebró en el octavo juego y ganó 6-3.

Para el tercer set, el florentino recuperó su mejor tenis para avanzar a la final gracias a los quiebres en los juegos sexto, octavo y décimo. La final del Abierto de Acapulco, que reparte una bolsa de 2.469.450 dólares en premios, se disputará este sábado.