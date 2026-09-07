Tiafoe se 'carga' a Medvedev y asegura un estadounidense en semifinales

Fances Tiafoe sigue brillando en Nueva York y aprovechando el mejor momento de su carrera se ha conseguido meter en los cuartos de final del US Open después de superar a Daniil Medvedev (7-6 (1), 6-4 y 7-6 (6)) en otro día en el que disfrutó apoyado por el público estadounidense que llenó el Estadio Louis Armstrong, donde 'Big Foe' suma diez de diez en partidos disputados en la segunda pista por importancia de Flushing Medows.

Tras alcanzar la final en Cincinnati, Tiafoe sigue disfrutando en el US Open y supo derrotar a un Medvedev que venía jugando a un gran nivel sin dejarse un solo set en el camino y con ello, asegurar un tenista de los Estados Unidos en semifinales ya que se enfrentará a su compatriota Alex Michelsen.

El joven jugador nacido en 2004 superó al argentino Etcheverry y se convierte en el primer jugador nacido en dicho año en entrar en unos cuartos de final de Grand Slam.

Michelsen sigue sin dejar escapar un solo set y tras deshacerse de Cina, Nakashima y Dani Mérida por la vía rápida, hizo lo propio ante un Etcheverry que poca respuesta tuvo ante la potencia de un Michelsen que está firmando un torneo que sin duda le puede servir para dar el empujón final a un talento llamado a grandes cosas.

El US Open se asegura un duelo 100% americano en unos cuartos de final en los que todavía pueden entrar también Ben Shelton y Learner Tien, lo que sería sin duda el colofón a la fiesta local en una edición que vuelve a poner de manifiesto el potencial del tenis estadounidense.