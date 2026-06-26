WIMBLEDON
Terrible inicio y peor camino posible para Paula Badosa en Wimbledon
La española no ha tenido suerte alguna en el sorteo del cuadro, en el que Serena Williams debutará con la australiana Maya Joint
Paula Badosa volverá a jugar en Wimbledon un torneo de Grand Slam tras decidir no acudir a Roland Garros, donde tenía que haber pasado por la fase previa. La gran cantidad de bajas de jugadoras con mayor ranking que la española le dieron la oportunidad de entrar directamente en el cuadro principal del torneo londinense, aunque el sorteo no le ha deparado nada de suerte.
La tenista española deberá lidiar con un estreno de altura, debiendo medir fuerzas con Emma Navarro, que tras un tiempo lejos de su nivel por las lesiones, ha vuelto a recuperar el ritmo sobre la hierba, donde llega a Wimbledon tras cosechar grandes resultados. Si ir más lejos, la estadounidense consiguió batir a Iga Swiatek, campeona en el All England Club el pasado año, esta misma semana en el torneo de Bad Homburg.
Antes de ello, Navarro llegó la pasada semana hasta la final del torneo de Nottingham, por lo que llegará más que rdada al Grand Slam londinense.
Por su parte, Bados también llega con mejor moral y confianza de lo que venía cosechando, tras conseguir llegar a los cuartos de final de Berlín, donde sumó una importante victoria ante Gauff.
Tras el duro estreno, el teórico camino de la española sería con un posible duelo ante la también española Selekhmeteva en segunda ronda y un posible enfrentamiento también temible ante Kostyuk en tercera. El camino sigue siendo durísimo con Svitolina en octavos, Swiatek en cuartos y Rybakina o Anismova en semifinales.
Más allá de Paula, el tenis español estará también representado en el cuadro femenino por Jessica Bouzas, que debutará ante Potapova y puede tener un posible duelo de tercera ronda ante Pegula, Sara Sorribes, que jugará de inicio contra la andorrana Victoria Jimenez.
Por último, Selekhmeteva debutará contra la austríaca Kraus y podría jugar con Badosa en la siguiente ronda.
SERENA CONTRA JOINT
El duelo más esperado por conocer era sin duda el debut de Serena Williams, que partiendo desde el tercer cuadrante, debutará contra la joven Maya Joint y tendrá un posible duelo estrella contra la campeona Iga Swiatek en tercera ronda.
Del resto, destacan los posibles duelos de cuartos, que depararían un Sabalenka - Andreeva, Gauff - Pegula, Svitolina - Swiatek y Anisimova - Rybakina, teniendo en cuenta a las potenciales favoritas en cada lado del cuadro.
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