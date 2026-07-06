La teoría de Andy Murray sobre la lesión de Alcaraz: "Las raquetas y las cuerdas tienen la culpa"

Que un tenista se lesione está dejando de ser noticia en el deporte de raqueta. Cada vez es más habituales que los jugadores se vean obligados a parar en algún momento de la temporada para tratar una dolencia, sea menos o más grave. Los torneos a los que se decide no ir son tan importantes como a los que se van, con el objetivo de mantener la salud física.

Uno de los afectados esta temporada ha sido Carlos Alcaraz. El tenista murciano se ha perdido una parte decisiva del curso, con las giras de tierra batida y de hierba, por una lesión en la muñeca derecha. Por este motivo, el que era número uno del mundo sigue fuera del circuito tras varios meses de recuperación. Andy Murray, extenista y entrenador de Jack Draper, explica la teoría por la que cree que se lesionó.

Alcaraz y Murray / EFE

"Este es un caso interesante porque no creo que los datos sugieran que estemos teniendo más lesiones ahora en comparación con hace diez años. Parece que hay más lesiones en las extremidades superiores que antes y, en mi opinión, eso se debe al cambio en la tecnología de las raquetas y las cuerdas que utilizan los jugadores", inició el tenista británico.

"Los jugadores ahora usan raquetas mucho más ligeras que antes. Y con cuerdas bastante rígidas, por lo que se transmite mucha fuerza al brazo. En cambio, antes usaban cuerdas mucho más flexibles y más pesadas, lo que significaba que la mayor parte de la fuerza se transmitía a la raqueta y no al brazo", cerró. Su pupilo, Jack Draper, también sufre serios problemas con las lesiones y tuvo que retirarse de Wimbledon antes de debutar.

Todas las lesiones de Alcaraz / Marc Creus

Un estudio de la Universidad de Barcelona publicado recientemente confirma la tesis de que las lesiones son más frecuentes en la actualidad. En el circuito ATP, los abandonos han aumentado hasta un 25%, mientras que en el WTA todavía es mayor este porcentaje, alcanzando el 50%. Otro de los motivos es también la duración de los partidos, que cada vez son más largos.

¿Cuándo volverá Carlos Alcaraz?

El español regresará después de la gira de hierba, cuando finalice el torneo de Wimbledon. La duda está en qué torneo lo hará, aunque decidirá a medida que aumente la intensidad de los entrenamientos. El último vídeo en el que se le vio ejercitándose, apenas imprimía fuerza con la mano derecha a los golpeos. Poco a poco, pero con el objetivo de llegar al máximo nivel para el US Open.

Alcaraz defiende título en Nueva York y no quiere perder más puntos en el ranking. Se trata del último Grand Slam de la temporada y, si el español fuera capaz de alzar de nuevo el título, podría cerrar una espectacular temporada de nuevo, a pesar de no haber podido jugar ni Roland Garros ni Wimbledon. Gestionar el calendario para la próxima temporada será decisivo para resistir a la dureza del calendario.