Teodor Davidov, el niño prodigio sin revés, ya suma puntos en el tenis profesional

A sus solo 15 años el pequeño Teodor Davidov ha conseguido su primer punto ATP, entrando en el ranking profesional como el tenista más joven en toda la lista. Tras superar la primera ronda en el ITF de Naples (Florida), el estadounidense ya puede lucir de ser profesional con su curioso estilo de juego, en el que no existe el golpe de revés.

Nacido en Bulgaria, Davidov se hizo muy viral hace ya años por sus vídeos en los que se mostraba como era capaz de jugar al tenis a un muy alto nivel sin pegar un solo golpe de revés.

"Mi padre se dio cuenta que mi drive de zurdo era muy bueno” explicó el pequeño, que relató como nació su doble golpe de derecha. "Fue idea de mi padre. Mi padre primero quería mejorar mi coordinación, pero se dio cuenta de que mi derecha zurda -él es diestro- no era tan mala. Así que empezamos a entrenarlo cada vez más".

Sin embargo, su estilo de juego poco convencional no siempre es apreciado: "La gente que nunca me ha visto jugar en la vida real suele criticar mi estilo de juego. Sin embargo, todos los que me ven jugar me dicen que siga haciendo lo que hago". Según él, el momento adecuado para cambiar o no de mano con su raqueta es justo antes del golpe de su adversario, cuando sabe dónde va a golpear éste.

Pese a las criticas, Teodor tiene claro que su estilo es suficientemente válido y no duda en afirmar que sus objetivos son de lo más ambiciosos. "No sólo quiero ser un jugador profesional, quiero ser el mejor tenista de todos los tiempos".

UN JOVEN PRODIGIO

Teo nació en Sofía (Bulgaria), pero su familia se trasladó a Denver (Colorado) cuando sólo tenía un año y medio. Tras crecer en Colorado, cuando se acercaba su undécimo cumpleaños, él y su familia se trasladaron a Bradenton (Florida).

Para entonces, Teo ya llevaba muchos años jugando al tenis: "Descubrí el tenis cuando era un bebé. Mi padre -que ahora es su entrenador- colgó una pelota de tenis de un cordel y me dio una raqueta pequeña. Empezamos a jugar en una pista de tenis cuando yo tenía dos años y medio".

Fuera del tenis, Teodor tiene muchas pasiones, como el esquí, la pesca, el surf y el wakeboard