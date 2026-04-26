Así es la tenosinovitis: La lesión que ha dejado KO a Alcaraz

El anuncio de Carlos Alcaraz sobre su ausencia en el Masters 1000 de Roma y en Roland Garros dejó helado al mundo del tenis. El tenista murciano se ha visto lastrado por la lesión en la muñeca que sufrió durante su debut en el torneo de Barcelona, que ahora ya se sabe que es una tenosinovitis, una inflamación común en tenistas, causada por la repetición constante de movimientos y el uso excesivo de la articulación.

Ahora, la idea es que el murciano pueda recuperarse durante esta gira de tierra batida a la que ya ha renunciado con el objetivo de estar listo para la gira de hierba, con el torneo de Queen's como el primer torneo marcado en el calendario. Pese a ello, por el tipo de lesión y, sobre todo, por la poca información al respecto de su estado, cabe la posibilidad de que su baja pueda ser más larga de lo estipulado a día de hoy.

Muñeca con tenosinovitis de De Quervain / Memorial Sloan Kettering

Es difícil saber el tiempo exacto que el murciano pueda estar fuera de las pistas, sobre todo tras escuchar una y otra vez al propio tenista hablar de que no va a correr riesgo alguno y que va a cuidar su cuerpo al máximo. Una decisión que ya ha demostrado que va a llevar a cabo sin ningún miedo ni ningún reparo.

Perderse uno, dos o los Grand Slams que hagan falta no será un problema en vistas de recuperarse a la perfección de una lesión que ya ha demostrado en la historia del tenis que puede acabar siendo un calvario.

¿QUÉ ES LA TENOSINOVITIS?

La tenosinovitis es una inflamación frecuente en jugadores de tenis, provocada normalmente por la repetición constante de gestos técnicos y la sobrecarga de la articulación. Se trata de una dolencia especialmente incómoda en un deporte donde la muñeca y la mano están sometidas a máxima exigencia en cada golpe.

El dolor suele localizarse en la zona lateral del pulgar, algo que puede dificultar acciones básicas para un tenista como sujetar correctamente la raqueta, acelerar el golpe o ejecutar movimientos con naturalidad. En fases avanzadas, incluso tareas cotidianas pueden resultar molestas.

Carlos Alcaraz, durante el torneo de Barcelona / EFE

El tratamiento inicial suele ser conservador, que es el adoptado actualmente por Alcaraz. Habitualmente incluye reposo deportivo, inmovilización mediante férula, aplicación de hielo para reducir la inflamación, fisioterapia específica y medicación antiinflamatoria.

Cuando estas medidas no resultan suficientes, existen alternativas más avanzadas como procedimientos quirúrgicos destinados a liberar el tendón afectado y aliviar la zona dañada. Para un tenista profesional, además, no es una lesión menor. La incertidumbre sobre la respuesta del cuerpo al tratamiento, los plazos de recuperación y el riesgo de recaída convierten la tenosinovitis en un problema especialmente complejo.

CASOS EXTREMOS

Los problemas de muñeca han acompañado a numerosos tenistas de élite a lo largo de la historia y, en muchos casos, han condicionado carreras enteras.

Uno de los casos más recordados fue el de Andre Agassi. Tras conquistar Wimbledon en 1992, el estadounidense sufrió serios problemas en la muñeca. Después de meses intentando una recuperación conservadora, terminó pasando por quirófano para solucionar definitivamente la lesión.

Más recientes y especialmente duros fueron los calvarios de Juan Martín del Potro y Dominic Thiem, dos campeones de Grand Slam cuyas trayectorias quedaron marcadas por este tipo de dolencias.

El argentino Juan Martín del Potro / EFE/Juan Ignacio Roncoroni

En el caso de Del Potro, todo comenzó en 2010 con una inflamación inicial que posteriormente derivó en un largo proceso médico. El argentino fue operado y regresó en 2011 tras cinco meses de baja, pero el dolor nunca desapareció del todo.

En 2014 llegó una nueva recaída y desde entonces su carrera quedó condicionada por constantes altibajos físicos. Aunque logró regresar al máximo nivel en distintos momentos, la molestia crónica terminó empujándole a una retirada prematura para el talento que tenía.

También Thiem sufrió un golpe devastador con una lesión de muñeca cuando parecía instalado entre los mejores del mundo. El austríaco nunca logró recuperar plenamente sus sensaciones y acabó dejando el circuito con solo 31 años.

Los casos de Juan Martín del Potro y de Dominic Thiem son los más graves de una lesión que, por suerte, en la mayoría de casos acaba siendo una dolencia regular sin más afectación en sus carreras. Aunque viendo la gravedad de los mencionados casos, se entiende a la perfección el porqué de la decisión de Carlos Alcaraz y los suyos de correr el menor riesgo posible.