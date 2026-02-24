Los tenistas pierden la esperanza con Alcaraz: "Es mucho más fuerte que nosotros"

El nivel de Carlos Alcaraz no tiene límite. Sube y sube sin freno ni nadie que sea capaz de seguirle el ritmo. 2026 está siendo el año de su consagración como el tenista más completo del momento, y quién sabe si de la historia a su edad. El Open de Australia evidenció el gran poderío del tenista español y la paliza en la final de Doha a Arthur Fils fue la guinda del pastel.

El número uno pasó por encima del tenista francés para hacerse con el título en apenas 50 minutos. Se ha convertido en la final de ATP 500 más corta de la historia y la duodécima más corta de todas las categorías. Alcaraz hizo sentir a un jugador como Fils, que había eliminado al verdugo de Jannik Sinner, como un tenista pequeño, prácticamente amateur.

Alcaraz con el título en DOha / ATP

"Después de una final contra Alcaraz, cuando uno sale de un partido así, se dice que se tiene que mejorar todo. Yo juego un buen tenis, pero al nivel que él juega es mucho más fuerte que nosotros, de hecho, sobre todo en comparación con los jugadores que estamos fuera del top 10", comentó Fils después de la final, aunque se lo tomó con buen humor.

Un pensamiento que también comparte Jakub Mensik, que incluyó a Jannik Sinner en la ecuación. "Sinner y Alcaraz son los mejores del mundo. Después de ellos, no hay nadie; luego estamos el resto. Nuestro trabajo es intentar alcanzar a Jannik y Carlos y seguir sus pasos, porque lo que están haciendo es fantástico...", confesó el tenista checo, a pesar de haber ganado al italiano en Doha.

Jakub Mensik también se rinde a Alcaraz / AP

Alcaraz todavía no ha perdido en el año 2026, lo que demuestra que a día de hoy es imparable. Pocos jugadores pueden hacerle frente en una pista de tenis, y lo mejor es que la superficie en la que parecía más vulnerable era la pista dura. Ahora, es un 'monstruo' en cualquiera de las condiciones del circuito y ha ganado el US Open y el Open de Australia, los dos que se juegan en superficies no naturales.

¿En qué superficie es mejor Carlos Alcaraz?

Cuando finalice la gira de Estados Unidos, que abarca los torneos de Indian Wells y Miami, llegará la gira de tierra batida. La que suele decirse que es la ideal para Carlos Alcaraz, aunque ya es prácticamente imposible decir en qué superficie se maneja mejor el murciano. El único obstáculo que puede tener a día de hoy es el físico, y también es un ejemplo en este apartado.

Eso sí, los calambres y vómitos en Australia han sido el único signo de debilidad del número uno, que estuvo cerca de decir adiós en semifinales ante Zverev. Hablando de nivel, demostró que está en otro escalón, capaz de ganar varios juegos al número tres del mundo sin prácticamente moverse. Simplemente exhibiendo su derecha de un lado a otro. Así es normal que los tenistas pierdan la esperanza.