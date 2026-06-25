Los tenistas mantendrán parte del boicot en Wimbledon

La tensión entre los jugadores y los organizadores de los Grand Slams está lejos de desaparecer. A pesar de que Wimbledon anunció recientemente una bolsa de premios récord de 64,2 millones de libras (75,1 millones de euros), varios de los principales tenistas del circuito tienen previsto ampliar las protestas iniciadas durante Roland Garros para reclamar una mayor participación en los ingresos que genera el deporte.

Según informan diversos medios británicos, la iniciativa cuenta con el respaldo de una amplia mayoría de los integrantes del Top 20 mundial, que consideran insuficiente el porcentaje de los ingresos que actualmente reciben los jugadores en los grandes torneos.

La medida consistirá en reducir nuevamente el tiempo dedicado a los medios de comunicación. Si en Roland Garros muchos jugadores limitaron sus comparecencias a apenas 15 minutos, ahora la intención es extender esa protesta tanto al día de medios previo al torneo como a las ruedas de prensa posteriores a los partidos durante la primera semana de competición.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz con sus respectivos premios / EFE

La elección de esos 15 minutos no es casual. Los jugadores quieren simbolizar con esa cifra el porcentaje aproximado de los ingresos que los Grand Slams destinan actualmente a premios, una cantidad que consideran insuficiente y que aspiran a elevar hasta el 16 %, lo que supondría unos siete millones de euros adicionales.

La protesta llega apenas unos días después de que Wimbledon anunciara el mayor reparto económico de su historia. Los campeones individuales percibirán 3,6 millones de libras (4,2 millones de euros), mientras que los jugadores eliminados en primera ronda recibirán 80.000 libras (93.600 euros).

Pese a reconocer que este incremento representa un "paso genuino y significativo", los tenistas consideran que el debate va mucho más allá de una simple subida puntual de los premios.

Novak Djokovic se despide del público de Roland Garros / CHRISTOPHE PETIT TESSON

La principal reivindicación pasa por vincular directamente el reparto económico a los ingresos generados por cada torneo, siguiendo modelos más transparentes y previsibles. Además, reclaman una mayor inversión en programas de bienestar para los jugadores y una participación más activa en la toma de decisiones que afectan al futuro del deporte.

El conflicto se produce en un momento de creciente debate sobre la gobernanza del tenis. En los últimos meses, figuras como Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, han defendido públicamente la necesidad de una mayor coordinación entre organismos y de una mejor alineación de intereses entre jugadores y torneos.

Con Wimbledon a punto de comenzar, el césped londinense no solo será escenario de la lucha por uno de los títulos más prestigiosos del calendario, sino también de un nuevo capítulo en la batalla que enfrenta a los jugadores con los organizadores de los grandes torneos por el reparto de los beneficios que genera el tenis mundial.