Las tenistas, en guerra con Rusia: "Si quiero ser yo misma, tengo que dar este paso"

Los conflictos más allá del deporte han tenido repercusión en el mundo del tenis. Principalmente en el femenino, donde varias estrellas rusas han optado por cambiar su ciudadanía desde el año 2022. El último caso es el de Anastasia Potapova, jugadora consolidada en el top-50 del mundo, que a partir de la próxima temporada representará a Austria en la pista.

"Estoy encantada de informarles a todos que mi solicitud de ciudadanía ha sido aceptada por el Gobierno austriaco. Austria es un lugar que me encanta, es increíblemente acogedor y me siento como en casa. Me encanta estar en Viena y espero convertirla en mi segundo hogar. Como parte de esto, me enorgullece anunciar que, a partir de 2026, representaré a mi nueva patria, Austria, en mi carrera profesional de tenis", aseguró Potapova en un comunicado.

Potapova, durante un partido / X

Un movimiento que no ha gustado a todo el mundo, y menos al vicepresidente de la Federación Rusa de Tenis, Yevgeny Kafelnikov. "¿Qué ha ganado para Rusia? Nadie puede nombrar nada y yo tampoco. Que tenga suerte", aseguró tras conocer la noticia. Potapova no es una tenista cualquiera, ya que llegó a ser número 1 del mundo júnior y alcanzó el número 21 del ranking WTA en el año 2023.

La decisión de Potapova se produce apenas unos días después de que hiciera lo mismo Kamila Rahkimova, que en su caso representará a Uzbekistán a partir de enero. Dos casos más encontramos en el año 2025, con Maria Timofeeva cambiando su nacionalidad también a la uzbeka, y Daria Kasatkina a la australiana. Un sorprendente éxodo cuatro años después de que diera inicio el conflicto.

Alexander Bublik representa a Kazajistán / FABIO FRUSTACI

En el caso de Kasatkina, ella fue muy crítica con su país. "Estoy muy contenta de comenzar este nuevo capítulo en mi vida. Con todo lo que está pasando en mi anterior país, no me quedaban muchas otras opciones. Para mí, siendo abiertamente homosexual, si quiero ser yo misma, tengo que dar este paso", comentó, afirmando que existe represión hacia la comunidad LGTB en Rusia.

Casos en el circuito masculino

En el circuito masculino, tan solo hay dos ejemplos de tenista ruso que haya optado por representar a otra bandera. Uno es Alexander Shevchenko, que desde enero de 2024 se considera un tenista kazajo. "Estoy muy orgulloso de ello y no puedo esperar a pisar la cancha, tratando de crear momentos memorables para mí y para el país". Lo mismo hizo Alexander Bublik dos años antes, sobre todo por razones financieras.

Existen varios casos más de tenistas que han decidido, sea por el motivo que sea, abandonar su nacionalidad y rehacer su vida en otro lugar del mundo. Una tendencia que, años después, no ha hecho más que incrementar y que deja a Rusia con cada vez menos tenistas que sigan representando su bandera, aunque todavía lo hagan con la neutral.