Los tenistas cumplen con la amenaza y boicotearán Roland Garros

La tensión entre los jugadores y los organizadores de los Grand Slams sigue creciendo y vivirá un nuevo capítulo en Roland Garros. Los principales cabezas de serie tanto masculinos como femeninos presionan desde hace meses para lograr un aumento de los premios económicos y una mayor participación en la toma de decisiones prepara una protesta mediática durante el torneo parisino.

Ahora, según adelantaron varios medios internacionales, pasarán a la acción en París y abandonarán las ruedas de prensa previas al torneo después de apenas 15 minutos como medida de presión hacia los organizadores de los cuatro grandes torneos. El límite de tiempo de 15 minutos refleja el porcentaje al que los Grand Slams destina cómo premios.

Además, los tenistas también rechazarán conceder entrevistas a los medios oficiales de Roland Garros y a las principales cadenas con derechos televisivos, entre ellas TNT Sports y Eurosport.

La única excepción serán las entrevistas rápidas obligatorias tras los partidos para evitar posibles sanciones económicas.

El conflicto ya venía calentándose en las últimas semanas durante el Masters 1000 de Roma, donde figuras como Aryna Sabalenka o Coco Gauff llegaron incluso a insinuar la posibilidad de un boicot futuro a alguno de los Grand Slams si no se producen cambios importantes.

Los diez mejores tenistas masculinos y femeninos, que lideran esta iniciativa de reforma buscan que esa cifra aumente al 22%, en línea con los torneos conjuntos de la ATP y la WTA.

Alcaraz con el trofeo de Roland Garros de 2025 / RG

La protesta prevista en París, sin embargo, busca de momento aumentar la presión mediática sin llegar a medidas tan extremas.

La reacción de la Federación Francesa de tenis no tardó en llegar. Lamentó públicamente la postura de los jugadores y recordó el impacto que tendría sobre medios, patrocinadores y aficionados. “Lamentamos esta decisión porque afecta a todos los implicados en el torneo”, señaló la FFT en un comunicado.

El organismo francés insistió además en que mantiene abierta la vía del diálogo y confirmó una reunión con representantes de los jugadores prevista para el 22 de mayo. “Estamos preparados para mantener un diálogo constructivo sobre gobernanza, bienestar de los jugadores y el modelo de reparto económico”, explicó la federación.

El malestar entre muchos tenistas lleva tiempo creciendo alrededor del reparto de ingresos generado por los Grand Slams, especialmente después del enorme aumento económico y comercial vivido por el tenis en los últimos años.