La tenista Sachia Vickery y sus facturas de 1.000 dólares por cita

La estadounidense Sachia Vickery, tenista profesional que llegó a figurar dentro del Top 80 del ranking WTA, atraviesa un cambio radical en su vida. A sus 30 años, enmedio de una carrera en la que ha sumado cerca de dos millones de dólares en premios, ha decidido dar un giro hacia una industria muy distinta: la creación de contenido para adultos.

Su historia es particular. La jugadora de Florida comenzó a jugar al tenis gracias a un regalo de su abuela, una raqueta que marcó el inicio de su vocación. Desde entonces compitió durante 16 temporadas en el circuito profesional, consiguió seis títulos en torneos ITF y alcanzó en 2018 su mejor posición histórica, el puesto 73 del mundo. Sin embargo, nunca logró establecerse de forma definitiva entre la élite del tenis.

Una forma diferente de generar ingresos

En los últimos años han sido muchos los deportistas que han encontrado en la creación de contenido para adultos en internet, en plataformas como OnlyFans, una alternativa fácil, y así lo ha hecho la tenista ex Top-100 del mundo Sachia Vickery que compagina el US Open con la popular plataforma de adultos.

Actualmente ocupa el puesto 559 del ranking, pero lejos de abandonar el deporte, combina entrenamientos con su nueva faceta como creadora de contenido en OnlyFans, plataforma en la que abrió un perfil en enero de 2025. Allí ofrece material exclusivo por una suscripción mensual de 12,99 dólares, lo que considera una forma de independencia financiera. En entrevistas recientes, Vickery ha explicado que encontró en esta actividad una vía de empoderamiento personal: “No lo muestro todo, pero me siento cómoda con lo que hago y los resultados han sido muy positivos”. La extenista asegura que en los primeros días las ganancias fueron tan altas que la motivaron a continuar.

Más allá de las publicaciones en línea, la jugadora sorprendió al revelar que también ofrece encuentros privados con un precio de 1.000 dólares, algo que justifica como un modo de filtrar quién realmente quiere pasar tiempo con ella. “No tengo citas gratis, quien quiera salir conmigo debe demostrar compromiso”, afirmó en redes sociales.

Muy criticada por su doble faceta

Las críticas no tardaron en aparecer, pero Vickery ha respondido con firmeza. Para ella, las opiniones ajenas no son motivo de preocupación y prefiere enfocarse en los beneficios económicos que le genera esta nueva etapa. Incluso ha denunciado que muchos ataques en internet tienen un componente racial, algo que dice haber enfrentado desde el inicio de su carrera.

Otros nombres del tenis como Nick Kyrgios o Alexandre Muller también han abierto perfiles en la misma plataforma, aunque con propuestas diferentes. La popularidad de Vickery, sin embargo, creció con rapidez gracias a la combinación de deporte y sensualidad, y hoy es promocionada como la primera jugadora de tenis femenino en unirse oficialmente.

Mientras tanto, sigue intentando clasificar al cuadro principal del US Open, torneo en el que ya ha competido en seis ocasiones. Tras varios meses fuera de competencia, regresó con victoria ante la ucraniana Anastasiia Sobolieva, demostrando que su pasión por el tenis sigue intacta.