El tenista Mika Brunold habla abiertamente de su homosexualidad: "En un mundo ideal, no tendríamos que salir del armario"

El tenista suizo Mika Brunold, de 21 años y número 307 del ranking ATP, ha dado un paso al frente reconociendo públicamente su homosexualidad. Lo ha hecho a través de una publicación en sus redes sociales, convirtiéndose en el segundo tenista profesional en declararse abiertamente gay tras el brasileño João Lucas Reis da Silva.

“Como tenista profesional, he invertido horas trabajando en mi juego, mi cuerpo y mi mentalidad. Entre todo ello, una de las cosas más importantes que he aprendido es que el éxito en la pista no reside solo en las habilidades físicas, sino en descubrir tu personalidad y mantenerte fiel a ti mismo. He pensado mucho acerca de cómo hablar sobre esto. Aunque no ha sido siempre fácil, esconderlo y pretender ser alguien que no soy nunca fue una opción. Es por ello por lo que creo que es el momento de abrirme y compartir con vosotros que soy gay", explica Brunold en el comunicado.

"Ser homosexual no solo significa amar al mismo sexo, sino también afrontar cosas que muchas personas nunca tienen que pensar. El miedo de no ser aceptado, la presión de estar callado, la sensación de ser distinto. Pero he crecido y estoy orgulloso de quién soy hoy. Comparto esto para dar un paso por mí, pero también porque pienso que no se habla sobre este tema lo suficiente en el deporte. Creo que, en un mundo ideal, no tendríamos que salir del armario", zanja al respecto el joven tenista suizo, antes de agradecer el apoyo a los que le han acompañado en este camino.

Con esta publicación, Brunold ha seguido los pasos de Joao Lucas Reis da Silva, quien fue menos explícito al hacer su anuncio el pasado mes de diciembre de 2024. En su caso, el brasileño sencillamente publicó unas fotos en su cuenta de Instagram felicitando el cumpleaños a su pareja.

Sin títulos todavía en su casillero, el tenista suizo disputa el circuito de Challenger y este curso participó con una 'wild card' en el ATP 500 de Basilea, donde quedó eliminado en primera ronda tras perder contra el estadounidense Reilly Opelka en tres sets.