La tenista mediática Eugenie Bouchard dice adiós al tenis de forma definitiva

Eugenie Bouchard dice adiós al tenis de forma definitiva. La tenista de 31 años ha anunciado su retirada a través de un post recopilatorio en Instagram de su trayectoria con la siguiente descripción: "Lo sabrás cuando sea el momento. Para mí, es ahora. Terminando donde todo empezó: Montreal".

Con este mensaje, la exnúmero 5 del mundo, anuncia que su última aparición como jugadora de tenis será en el National Bank Open de Montreal que arranca el 26 de julio, torneo para el que ha recibido una invitación especial. Los momentos más destacados en el tenis de Bouchard fueron en 2014 cuando se alzó con su primer título en Núremberg y cuando llegó a la final de Wimbledon. Además, Eugenie ese mismo año consiguió estar en dos semifinales de 'Grand Slam', en Roland Garros y en el Abierto de Australia.

Estos logros la convirtieron en la primera canadiense de la Era Abierta en disputar una final individual de 'Grand Slam'. Se clasificó para las prestigiosas finales de la WTA, consolidando su lugar en la élite del deporte. Además, también le reconocieron su rápido ascenso con el reconocimiento de dos premios: Jugadora Revelación del Año de la WTA en 2013 y Jugadora con Mayor Progreso de la WTA en 2014. Otro hito en su carrera fue su participación en 2016 en Los Juegos Olímpicos y en 10 eliminatorias de la Copa Billie Jean King, con 13 victorias del Grupo Mundial. En 2023, junto a otras tenistas, logró algo increíble para Canadá, que fue ganar esa Copa Billie Jean King.

La buena racha de Eugenie se vio truncada en por un accidente. En el US Open de 2015, la tenista se resbaló en los vestuarios que le provocó una caída que derivó en una conmoción cerebral. Hecho que provocó una querella contra la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA). Ese infortunio fue el inicio del declive de su carrera como deportista. Posteriormente, su participación en los torneos disminuyó.

Su retirada ha levantado reacciones de personas relacionadas con el tenis en Canadá. "Pocas atletas han dejado una huella tan profunda en el tenis canadiense como Genie a lo largo de su extraordinaria carrera", expresó Gavin Ziv, Director Ejecutivo de Tennis Canada. "Como una de las primeras jugadoras en formar parte del Centro Nacional de Tenis presentado por Rogers en Montreal, logró cosas que muchos creían imposibles para las jugadoras canadienses. Los momentos más destacados de su carrera, que incluyen una final de Wimbledon y un campeonato de la Copa Billie Jean King, son verdaderamente extraordinarios y fueron un verdadero catalizador para el desarrollo del tenis en nuestro país. Ha sido y sigue siendo una embajadora increíble de nuestro deporte y, en nombre de Tennis Canada, quiero agradecerle todo lo que ha hecho. Le deseamos mucho éxito en la próxima etapa de su carrera", concluía Gavin.

La directora del torneo National Bank Open en Montreal, Valérie Tétreault, también le dedicó unas bonitas palabras a la tenista. "Nos sentimos muy honrados de que Genie haya decidido retirarse en su torneo local, Montreal, y esperamos celebrar su carrera y su legado con nuestros aficionados". "Ha sido una de las figuras más importantes de la historia de nuestro deporte en Canadá y una pionera que redefinió el futuro del tenis canadiense". "Estamos orgullosos de todo lo que ha logrado, como jugadora y modelo a seguir, y estamos deseando verla en acción por última vez en el Estadio IGA este verano", comentaba Tétreault.

La tenista que suma en sus redes sociales 2,3 millones de seguidores, ahora está más enfocada en su etapa de creadora de contenido, donde en varias ocasiones se ha visto envuelta en polémicas. Como, por ejemplo, cuando subastó una cita con ella con sus seguidores o cuando hizo las siguientes declaraciones. "Es un gran deporte para el atractivo sexual. Usamos faldas cortas, usamos camisetas sin mangas. Es divertido encender la televisión y ver eso. Por ejemplo, pude cerrar inmediatamente grandes acuerdos de patrocinio y me han pedido que salga en la portada de Sports Illustrated con ropa de baño. Explorar ese sendero definitivamente estaba en mi lista. Es parte de lo que soy, porque lo amo", confesó en 2024.

Además, también añadió: “¿Por qué me pondría en una caja? ¿Por qué no intentamos ser más grandes o mejores, trascender el tenis o explorar otras cosas? El tenis es lo único que me mantiene ocupada, pero no puede ser lo único que haré en mi vida. Así que me pareció muy interesante estar en revistas o hacer cosas de moda y ver que a mí también me gustaban mucho esas cosas. Simplemente, amplía mi base de fans y mi audiencia, lo que a su vez me ayuda a conseguir mejores ofertas y propuestas”, comentó entonces.