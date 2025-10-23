Una tenista cuestiona la feminidad de Aryna Sabalenka: "Algunas tienen niveles más altos de testosterona"

La joven estrella ucraniana Marta Kostyuk ha generado polémica en el circuito profesional tras declarar que ciertas jugadoras del top mundial presentan una ventaja física natural que influye en su rendimiento sobre la pista. Sus palabras, recogidas en una entrevista con el portal especializado Tennis365, han dado que hablar entre aficionados y expertos del tenis femenino.

Cuando le preguntaron en el Abierto de Wuhan si se siente “intimidada por jugadoras” como Aryna Sabalenka e Iga Swiatek, las números 1 y 2 del mundo, respectivamente, Kostyuk recurrió a la “estructura biológica” mientras explicaba las desventajas que encuentra cuando compite contra las mejores de las mejores.

Kostyuk explica que ha percibido diferencias físicas notables frente a las líderes del ranking. “Cada jugadora tiene su propia estructura biológica. Algunas tienen niveles más elevados de testosterona, mientras que otras los tienen más bajos. Es algo natural y, sin duda, puede marcar la diferencia en determinados aspectos”, señaló la tenista ucraniana.

Kostyuk mide 1,75 metros, según su perfil de la WTA, mientras que Swiatek, originaria de Polonia, también mide 1,75 metros. La bielorrusa Sabalenka mide 5 centímetros más, 1,80 metros. Sabalenka se enfrentó a Kostyuk dos veces este año, derrotándola en octavos de final del Internazionali BNL d'Italia y en cuartos de final del Madrid Open.

Marta Kostyuk cree que tiene desventaja

En sus declaraciones, la número 27 del mundo reconoce que estas características la colocan en una situación de desventaja frente a rivales “más grandes, más fuertes y más altas”. Por ello, asegura que debe esforzarse al máximo para cada punto, compensando con técnica, estrategia y resistencia lo que no puede suplir con condiciones físicas.

La jugadora de Kiev admite que no puede modificar aspectos como la estatura o la fuerza de manera inmediata, por lo que ha aprendido a exprimir al máximo sus capacidades. “No puedo aumentar mi altura ni mi fuerza de forma instantánea, así que debo sacar el máximo partido a lo que tengo. Hay competidoras con ciertas ventajas, pero así es el deporte profesional”, añadió.

A pesar de sus comentarios sobre diferencias biológicas, Kostyuk enfatiza su respeto hacia las jugadoras mencionadas. Sobre Aryna Sabalenka, actual número uno del mundo, destaca su fortaleza mental y su capacidad para mantener la confianza en los momentos clave: “He disputado partidos muy cerrados contra ella y se nota cómo afronta los puntos decisivos sin dudar. Esa seguridad le da un gran plus”, indicó.

Respecto a Iga Swiatek, segunda del ranking, Kostyuk admite que su encuentro con la polaca hace más de un año fue complicado. “No estaba completamente preparada para enfrentarla”, señaló, reconociendo la habilidad y el nivel físico de su rival.