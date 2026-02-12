El tenis vuelve a denunciar la llegada de Arabia: “Es al pedo tirar torneos en Sudamérica”

La decisión de la ATP de otorgar a Arabia Saudí un Masters 1000, anunciada oficialmente el pasado mes de octubre, sigue generando debate en el circuito, especialmente en Sudamérica, donde crece el temor a que el movimiento acabe afectando de lleno a la histórica gira de tierra batida de Buenos Aires y Río de Janeiro.

El acuerdo, firmado entre la ATP y SURJ Sports Investment, una filial del poderoso fondo público saudí PIF, convierte al país en el décimo destino de la élite del tenis mundial en la categoría de Masters 1000, junto a Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati, Shanghái y París.

La expansión forma parte de una estrategia ambiciosa de la ATP para “fortalecer los eventos premium”, según explicó el presidente Andrea Gaudenzi, y también responde al enorme volumen de inversión que Arabia está destinando al deporte global.

Pero más allá del impacto económico y mediático, la noticia sigue generado polémica dentro del circuito, especialmente en Buenos Aires, donde se disputa esta semana el torneo ATP 250.

La razón es clara: la incorporación de un Masters 1000 de primer nivel podría poner en riesgo la continuidad del tradicional “Golden Swing” de tierra batida que se disputa cada año en Argentina y Brasil, con los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro. Esta gira, no tiene asegurado su espacio si el calendario se reconfigura para dar cabida al nuevo evento en febrero o marzo.

TEMOR EN SUDAMÉRICA

Un debate que ha vuelto a poner sobre la mesa el jugador argentino Mariano Navone, que no rehuyó opinar sobre la visita del presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, en medio de la polémica.

“Esta es la mejor gira del mundo. Él jugó en Buenos Aires y sabe que acá se respira tenis. Ayer estuvo lleno; acá hay otro clima. No podemos perder eso. Es al pedo tirar torneos en Sudamérica”, afirmó con franqueza ante los medios. Sus palabras reflejan algo más que una defensa de la competición local: es una reivindicación de la pasión que genera el tenis en Argentina, donde la audiencia y el ambiente de cancha son parte del ADN del deporte.

Navone incluso comparó la realidad sudamericana con otras plazas con más recursos pero menos tradición: “En China jugué frente a 5 personas. Ojalá piensen mucho antes de las decisiones que vayan a tomar”. Su mensaje va más allá de lo deportivo y toca el corazón de una región donde el tenis se vive con intensidad en cada rincón.

DINERO O IDENTIDAD

La discusión sobre la entrada de Arabia Saudí en el calendario no es nueva: la ATP ya había mostrado interés en consolidar un “Middle East swing” junto a torneos como Doha y Dubái, con el objetivo de equilibrar geográficamente la gira temprana de la temporada.

Sin embargo, ese posible nuevo Masters 1000 —pensado para disputarse en febrero tras el Abierto de Australia, antes de Indian Wells— abarcaría fechas que actualmente ocupan eventos históricos sobre polvo de ladrillo en Sudamérica, generando preocupación en jugadores, públicos y federaciones del continente.

La cuestión de fondo no es solamente el dinero que Arabia puede aportar, sino el valor cultural y competitivo que tiene la gira sudamericana, con su ambiente único, su público apasionado y su papel en el desarrollo de jóvenes tenistas de la región. Navone lo resumió con claridad: no es lo mismo llenar estadios con fervor tenístico que hacerlo con entradas pagadas sin auténtica atmósfera alrededor.

El calendario ATP es cada vez más apretado, con torneos que compiten por fechas, premios y atención mediática. La llegada de un décimo Masters 1000 implica obligar al tour a reconfigurar semanas que ahora mismo están ocupadas por torneos de nivel 250 o 500 —entre ellos los de Buenos Aires y Río— si se quiere integrar sin alargar aún más la temporada.

La ATP ha reconocido que no será simple ejecutar un calendario que combine de forma óptima todos estos eventos. Gaudenzi ha señalado que la idea sería tener “un Middle East swing y un South American swing”, aunque admitió que es un desafío operativo y logístico.

Mientras tanto, las voces sudamericanas, como la de Navone, reclaman que no se sacrifique una tradición que forma parte de la esencia del tenis mundial, donde cada año miles de aficionados se reúnen para ver competir a sus ídolos sobre tierra batida en un ambiente que, según muchos, no puede ser replicado en otros mercados, por más inversión que pongan sobre la mesa.