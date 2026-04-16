El tenis se transforma en experiencia social

En el marco del Barcelona Open Banc Sabadell y como patrocinador principal del torneo, Moritz analiza la evolución de los hábitos sociales y la tendencia vinculada a la práctica deportiva del tenis. Según datos de la primera cerveza de Barcelona desde 1856, el 90% de los partidos de tenis no termina en la pista, sino que continúa en un espacio compartido tras el juego, donde la cerveza forma parte de este encuentro social, consolidando así el llamado aftermatch como un momento clave de la experiencia.

Este comportamiento refleja un cambio en los hábitos sociales vinculados al ocio: ya no se trata solo de ir al bar, sino de integrar la práctica deportiva como punto de partida de un plan que continúa después. La dimensión social gana peso frente a la competición, y el partido se convierte en el inicio de un encuentro que se alarga fuera de la pista, donde compartir tiempo con amigos y con una cerveza, forma parte de la experiencia. En este contexto, también ganan protagonismo alternativas que se adaptan a nuevas formas de consumo más conscientes, como la cerveza sin alcohol Moritz 0,0, que permite mantener el componente social sin renunciar a otras prioridades.

Como señala Sergi Martínez, CMO de Grupo AGORA, “El tenis está evolucionando hacia una experiencia más completa, donde el partido es solo una parte del plan. El aftermatch se consolida como un espacio de encuentro, y aquí es donde entramos nosotros, acompañando ese momento compartido que forma parte de la experiencia social del deporte.”

El aftermatch, del juego al encuentro social

Lejos de ser un añadido, el momento posterior al partido gana cada vez más protagonismo: un 76% prefiere quedarse a tomar algo con amigos, consolidando este momento como parte esencial del plan. Pero más allá del dato, lo relevante es la motivación: la mayoría identifica el aftermatch como un espacio para compartir y alargar la experiencia, muy por encima de otras opciones como celebrar o relajarse en solitario.

En este contexto, el tenis refuerza su dimensión social, con una participación diversa que combina jugadores habituales, ocasionales y también espectadores: un 59% afirma disfrutar de este deporte sin practicarlo regularmente, ampliando así su alcance más allá de la pista.

Tenis y cerveza: una asociación cada vez más natural

El vínculo entre el tenis y la cerveza no es casual. Para una parte significativa de los jugadores, ambas cosas forman parte de una misma experiencia, especialmente entre los perfiles de mayor edad. A partir de los 30 años y con más intensidad a partir de los 45 aumenta la asociación entre jugar y compartir un momento social después del partido.

Esta relación también se ve influida por la frecuencia de juego: cuanto mayor es la implicación con el tenis, mayor es la probabilidad de integrar el aftermatch como ritual habitual. Por lo que, este comportamiento se ve reflejado directamente en las ganas de alargar el plan y su consumo, predominando quienes toman entre 2 y 3 cervezas (casi el 40%), seguidos de aquellos que superan las 3 (un 34%), frente a una minoría (19%) que opta por una única consumición. Estos datos reflejan cómo el momento posterior al partido se convierte en un espacio de socialización compartida, especialmente entre los jugadores más habituales. En paralelo, también se observa una evolución en las preferencias de consumo, con un interés creciente por opciones sin alcohol como Moritz 0,0 y Moritz 0,0 torrada, que permiten disfrutar del momento social vinculado al deporte manteniendo un estilo de vida equilibrado.

Noticias relacionadas

Además, según José Luis Marcó, presidente del Club de Tenis Llafranc, 3 de cada 10 jugadores alargan el plan en el bar tras jugar, donde la cerveza es la opción mayoritaria, especialmente entre los jugadores mayores de 30 años. En este contexto, Moritz se integra de forma natural en este hábito, como parte de un momento social ligado al deporte, acompañando ese momento posterior al partido que cada vez gana más peso dentro de la experiencia. Marcó, añade: “Contar con Moritz en el club es un valor añadido. Es una marca muy bien recibida por nuestros socios y encaja perfectamente con el ambiente social que se genera alrededor del tenis.”