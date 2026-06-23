El tenis, un negocio que deja escapar miles de millones: "Estamos demasiado fragmentados"

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, considera que el tenis está lejos de haber alcanzado su techo. El dirigente italiano cree que este deporte dispone de un enorme margen de crecimiento tanto a nivel económico como deportivo, aunque advierte de que las divisiones internas siguen impidiendo explotar todo su potencial.

En una entrevista concedida al Financial Times, Gaudenzi defendió la necesidad de una mayor colaboración entre las principales instituciones que gobiernan el tenis y señaló la fragmentación actual como uno de los grandes problemas del deporte.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP / ATP

Para el presidente de la ATP, la coexistencia de organismos como la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis (ITF) y los organizadores de los Grand Slams dificulta la toma de decisiones y ralentiza el crecimiento global del circuito.

"Todavía estamos demasiado fragmentados, somos demasiado lentos y hay demasiadas luchas internas", afirmó.

Gaudenzi fue más allá al explicar que las distintas partes implicadas suelen centrar sus esfuerzos en defender sus propios intereses en lugar de buscar una estrategia común.

"Nos centramos demasiado en la parte del pastel que le corresponde a cada uno en lugar de hacer crecer el pastel en su conjunto", señaló.

Las declaraciones cobran especial relevancia si se tiene en cuenta la dimensión económica actual del deporte. Según recordó el dirigente italiano, el ecosistema del tenis genera actualmente alrededor de 3.500 millones de dólares en ingresos, una cifra que, en su opinión, podría ser mucho mayor con una estructura más coordinada.

La relación con los jugadores

Gaudenzi también abordó otro de los asuntos más sensibles de los últimos años: la relación entre los jugadores y los organizadores de torneos.

Aunque los debates suelen centrarse en el reparto económico, el presidente de la ATP considera que el problema va mucho más allá de una cuestión de dinero."En realidad, no se trata de dinero, sino de una alineación de intereses. Queremos que los jugadores sean socios", explicó.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP / ATP Tour

El italiano considera que el modelo actual presenta limitaciones debido a que los jugadores actúan como trabajadores independientes mientras que los torneos operan de forma autónoma, sin una estrategia común a largo plazo.

"Los torneos funcionan de manera autónoma, lo cual está muy bien, pero no existe una visión global. Podría ser mucho mejor", añadió.

Las palabras de Gaudenzi llegan en un momento especialmente delicado para la gobernanza del tenis, con crecientes debates sobre la distribución de ingresos, el calendario y el papel que deben desempeñar los jugadores en las decisiones estratégicas del deporte.

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Para el presidente de la ATP, la solución pasa por una mayor cooperación entre todas las partes implicadas. Solo así, considera, el tenis podrá aprovechar plenamente un potencial que, a su juicio, sigue estando lejos de desarrollarse por completo.