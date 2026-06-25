El tenis mundial cambia para siempre: la ITF se convierte en World Tennis

La organización que ha gobernado el tenis mundial durante más de un siglo inicia una nueva etapa. La Federación Internacional de Tenis (ITF) ha anunciado oficialmente su transformación en World Tennis, un cambio de identidad que pretende marcar el inicio de una nueva era para el deporte a nivel global.

La entidad, fundada en 1913 y responsable de competiciones como la Copa Davis, la Billie Jean King Cup o la World Team Cup, presentó este lunes una ambiciosa estrategia de crecimiento con la que aspira a aumentar significativamente la práctica del tenis durante la próxima década.

El anuncio fue acompañado por una carta abierta firmada por David Haggerty, presidente de World Tennis, y Ross Hutchins, director ejecutivo de la organización. En ella, el organismo se compromete a reinvertir al menos el 85% de sus ingresos anuales en el desarrollo del tenis durante los próximos diez años, fortaleciendo especialmente a sus 214 federaciones nacionales.

El objetivo: llegar a 140 millones de jugadores

Uno de los grandes retos fijados por World Tennis pasa por incrementar de forma notable la participación global en este deporte.

Actualmente se estima que existen unos 106 millones de jugadores de tenis en todo el mundo, una cifra que la organización quiere elevar hasta los 140 millones en 2035, lo que supondría un crecimiento superior al 30%.

Para conseguirlo, World Tennis ha definido cinco grandes áreas estratégicas de actuación: aumentar la participación, impulsar el desarrollo de nuevos talentos, fortalecer las competiciones por equipos nacionales, modernizar el deporte para adaptarlo a las nuevas generaciones y captar nuevas fuentes de inversión.

Una visión global para el futuro

David Haggerty defendió que el cambio de nombre responde a la necesidad de reflejar mejor el papel que desempeña la organización dentro del ecosistema del tenis.

"Hoy tenemos la oportunidad de redefinir nuestro papel en el corazón del tenis mundial y reafirmar nuestro compromiso con un futuro sólido y sostenible para este deporte. World Tennis refleja quiénes somos, nuestra presencia global y nuestro mandato único", afirmó.

El dirigente también insistió en la importancia de trabajar conjuntamente con las federaciones nacionales para ampliar el acceso al tenis en todo el mundo.

"Nuestra ambición es impulsar el tenis en todos los rincones del planeta, aumentar la participación y seguir desarrollando el camino que permita a las futuras estrellas alcanzar la élite", explicó.

Por su parte, Ross Hutchins destacó el impacto social que puede tener el tenis más allá de la competición profesional.

"El tenis puede abrir un mundo de oportunidades dentro y fuera de la pista, independientemente de quién seas o de dónde vivas", aseguró.

Escuchar a los aficionados

Como parte de esta nueva etapa, World Tennis también ha puesto en marcha la primera Encuesta Global de Aficionados al Tenis, una iniciativa destinada a recoger opiniones y propuestas de seguidores de todo el mundo sobre el futuro del deporte.

Los participantes entrarán además en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagados para asistir a las Finales de la Copa Davis 2026 en Bolonia.

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Con esta transformación, World Tennis busca proyectar una imagen más moderna, global y conectada con los desafíos actuales de un deporte que, según sus dirigentes, todavía tiene un enorme margen de crecimiento en los próximos años.