El tenis femenino 'clama' contra la discriminación en el torneo de Madrid

El Mutua Madrid Open ha despertado mucha indignación en algunas tenistas por el trato diferenciado entre hombres i mujeres La última polémica tuvo lugar el domingo por un feo gesto de la organización con las ganadoras de la modalidad de dobles

El Mutua Madrid Open ha cosechado un éxito increíble desde el prisma deportivo, pero no tanto si miramos a la organización. Contra ella han 'explotado' muchas tenistas durante el torneo por diferentes faltas de respeto en cuanto al trato en teoría, trato equitativo entre hombres y mujeres.

El último episodio tuvo lugar el domingo en la final de la modalidad de dobles femenina dónde Beatriz Haddad Maia y Victoria Azarenka derrotaron a Coco Gauff i Jessica Pegula por 6-4 y 6-1. El problema surgió cuando llegó el momento de la ceremonia de entrega de premios. La organización decidió suspender los discursos de las tenistas y se limitó a dar los trofeos.

La razón recae en qué el partido era a las 15:30 horas, solo tres horas antes de la final del individual masculino, dónde jugaba Carlos Alcaraz. La organización prefirió vaciar antes la central para dar paso a todos los que tenían entradas para la final masculina. Esto, como es normal, dejó boquiabiertas a las finalistas, que no disimularon su enfado.

De hecho, Coco Gauff, una de las finalistas, dejó claro su malestar con el torneo en Twitter. "No me dieron la oportunidad de hablar tras la final de hoy, pero gracias a los aficionados por apoyar al tenis femenino esta semana", admitió la estadounidense, además de felicitar a las ganadoras.

Wasn’t given the chance to speak after the final today:( But thank you to the fans for supporting us and women’s tennis this week! Thanks @JLPegula for always keeping it fun on the court and hitting unreal clutch shots hahahaha Lastly, big congratulations Vika and Bia 🎉💗