El tenis femenino, al borde de la bancarrota

La WTA afronta una situación económica delicada. La organización que rige el tenis femenino prevé cerrar 2026 con 23 millones de dólares de pérdidas, una cifra que pone en jaque sus cuentas y obliga a tomar medidas de cara al próximo año. De no revertirse la situación, el circuito podría enfrentarse a decisiones drásticas que afectarían directamente a las jugadoras y a todo el ecosistema del tenis femenino.

Según informa The Times, la WTA dispone actualmente de una liquidez de alrededor de 15 millones de dólares para afrontar el final de este ejercicio. Las previsiones internas apuntan a que, si no se produce una reacción, la organización podría entrar en déficit en otoño de 2027.

Aryna Sabalenka se queja de una acción en el último partido / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

La nueva presidenta, Valerie Camillo, se ha encontrado con esta realidad apenas unos meses después de asumir el cargo. Una de las primeras medidas que se plantean pasa por reducir costes al máximo, una estrategia que podría tener consecuencias también sobre los premios económicos del circuito. De hecho, algunos torneos ya han reducido su prize money esta temporada, como Miami o Madrid.

Uno de los principales factores que explican esta situación sería la ruptura del acuerdo para que las WTA Finals se disputaran en Riad. La organización percibía importantes ingresos gracias a ese acuerdo, que finalmente se descartó por cuestiones relacionadas con los derechos humanos y la situación en Arabia Saudí.

El cambio de sede también tendrá consecuencias económicas. Las WTA Finals de 2026, que se disputarán en Indian Wells, contarán con una dotación económica inferior, ya que será la propia WTA la que deberá asumir buena parte de los costes y premios del torneo.

WTA FINALS / WTA

A ello se suma otro problema a medio plazo. 2027 será el último año del acuerdo con CVC, por el que la WTA recibe alrededor de 30 millones de dólares. La pérdida de esta fuente de ingresos podría agravar todavía más una situación que ya obliga a la organización a replantearse su modelo financiero.

La crisis, eso sí, no afecta a los Grand Slams, que funcionan de manera independiente y cuentan con sus propios modelos económicos. El problema se concentra en el circuito gestionado por la WTA, que en los últimos años ha apostado por importantes acuerdos comerciales en Oriente Medio y por la inversión de CVC para fortalecer sus finanzas.

Ahora, con las cuentas en una situación comprometida, la organización necesita encontrar nuevas vías de ingresos y reducir gastos para garantizar su futuro.

En este contexto, vuelve a cobrar fuerza la posibilidad de una unión entre los circuitos WTA y ATP. Lo que durante los últimos años se había planteado como una posibilidad para el futuro podría convertirse ahora en una alternativa cada vez más necesaria para garantizar la estabilidad económica de ambos circuitos y, especialmente, evitar que la crisis del tenis femenino vaya a más.