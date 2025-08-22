TENIS
El tenis español se va con las manos vacías de Winston-Salem
El torneo de ATP 250 Winston Salem es el último torneo preparatorio antes de que inicie el US Open 2025
Aunque todas las miradas están puestas en el US Open, este no es el único torneo que se está disputando actualmente. En Carolina del Norte, muchos están tratando de hacerse un hueco en un deporte completamente dominado, y el ATP 250 de Winston Salem parece ser la oportunidad perfecta.
Incluso algunos de ellos participan en el último torneo de preparación antes del US Open, con el objetivo de llegar a Nueva York con el mejor ranking posible. Por lo que respecta a España, varios tenistas optaron por participar, pero aunque iniciaron el torneo con muy buen pie, finalmente se han ido con las manos vacías.
Ni Pablo Carreño, ni Roberto Bautista, y ahora con la derrota en cuartos de final de Jaume Munar, el tenis español se ha quedado sin representación en este torneo de categoría de ATP 250. La última derrota española ha sido la del mallorquín, Jaume Munar, número 46 del ránking mundial, que perdió 7-5 y 6-3 contra el tenista húngaro Marton Fucsovics, ubicado en el puesto 94.
Pablo Carreño
Por otro lado, Pablo Carreño Busta, quien alcanzó las semifinales en Winston-Salem en 2016, 2018 y 2024, se vio superado por el argentino Sebastián Báez, número 40 en el ranking, que se impuso este martes en un sufrido duelo de exganadores del Winston-Salem Open, derrotando a Carreño Busta, número 113 del mundo, por 7-5 y 6-2 en casi dos horas de juego.
Roberto Bautista
El mismo verdugo comparten Jaume Munar con Roberto Bautista, el benllochí cayó en octavos de final ante Márton Fucsovics. El tenista húngaro lo consiguió tras una contundente victoria en sets seguidos ante Roberto en la ronda anterior, donde quedó 6-4 y 6-3. Ahora Márton se medirá mañana por la tarde en semifinales al cabeza de serie número 11, el tenista estadounidense Sebastian Korda.
