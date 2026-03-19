El tenis español brilla en Miami: Pleno total

El tenis español firmó este jueves un pleno en la primera ronda del Masters 1000 de Miami, con las victorias de Martín Landaluce, Roberto Bautista y Rafael Jódar en el cuadro masculino, a las que se sumó el triunfo de Paula Badosa en el femenino.

El nombre propio de la jornada fue Martín Landaluce, que confirmó su crecimiento en el circuito al imponerse al estadounidense Marcos Girón por 6-3 y 7-6(8) en 1 hora y 38 minutos. El madrileño, actual número 151 del ranking ATP, accedió al cuadro principal procedente de la fase previa y mostró una gran solidez para superar a un rival situado dentro del Top 70.

El español tuvo numerosas oportunidades durante el partido, con hasta diez bolas de break, aunque solo logró convertir dos, una en cada set. Aun así, su rendimiento al servicio fue clave, con un 69% de primeros saques, ganando el 75% de puntos con primer servicio y el 70% con segundo, además de firmar 30 golpes ganadores.

Con esta victoria, Landaluce accede por segunda vez en su carrera a la segunda ronda en Miami, un registro que ya había conseguido en 2024, y buscará ahora dar un paso más en un torneo de esta categoría. Su siguiente rival será el ítalo-argentino Luciano Darderi.

También avanzó Roberto Bautista, que superó al australiano James Duckworth en un partido muy igualado que se resolvió en dos desempates por 7-6(3) y 7-6(4) tras más de dos horas de juego. El castellonense, número 89 del mundo, se medirá en segunda ronda al ruso Karen Khachanov, actual número 15 del ranking ATP.

Por su parte, el joven Rafael Jódar firmó uno de los resultados más destacados de su carrera al derrotar al alemán Yannick Hanfmann por 6-4, 4-6 y 6-1 en 1 hora y 52 minutos. El madrileño, número 109, consigue así su primera victoria en un Masters 1000 y se enfrentará ahora al australiano Aleksandar Vukic, que accedió directamente a segunda ronda.

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Un inicio de torneo muy positivo para el tenis español en Miami, con varias de sus principales raquetas avanzando ronda y mostrando un buen nivel en una de las citas más importantes del calendario.