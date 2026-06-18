El tenis es cosa de familia: padres, tíos y hermanos dominan el circuito

El tenis actual vive una tendencia cada vez más marcada, y es que los equipos técnicos formados por familiares están ganando protagonismo en la élite. Padres entrenadores, tíos o incluso hermanos de "sparrings" que acompañan a los jugadores en el circuito y dibujan un modelo familiar cada vez más habitual.

Los padres que siguen siendo entrenadores en la élite

Un claro ejemplo es el caso del noruego Casper Ruud, que desde que se inició en este deporte, el joven ha sido dirigido por su padre Christian Ruud, quien en su época también llegó a ser tenista profesional y alcanzó el número 39 del ránking mundial. "Creo que pude preparar a Casper mejor que otros, dándole una idea de cómo es el circuito", declaró Christian a ATPTour.

Casper Ruud, durante el duelo ante Roman Safiullin / MOHAMMED BADRA

De hecho, hace poco más de una semana que el exentrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyá, congratuló esta relación de padre-hijo como una de las más sanas que existían en el circuito. Afirmando que los vínculos familiares y profesionales pueden volverse en contra.

La misma circunstancia ocurre con los Shelton. El joven tenista estadounidense Ben Shelton está bajo las órdenes de su padre, Bryan Shelton, también exjugador. Su padre ha liderado a Ben hacia la posición número 5 mundial y a la carrera por los títulos más relevantes.

Ben Shelton, próximo rival de Sinner en el Open de Australia / EFE

En una entrevista que concedió el padre de Ben a ATP, explicó cómo gestionaba esta relación padre-entrenador: "Tenemos periodos en los que solo me pongo la gorra de entrenador y me quito la de padre hasta que termina el partido". Para añadir que "a ciertas horas soy estrictamente padre y a otras de entrenador", explicaba el técnico.

A esta estructura también se le suma el reciente ganador de Grand Slam: Alexander Zverev: En el caso del alemán, su padre Alexander Sr. fue su entrenador principal durante toda su formación y sigue siendo una figura influyente dentro de su estructura, aunque ya no con el mismo rol exclusivo de antes. "Sí es fácil tener a tu padre de entrenador" dijo el número tres del mundo en unas declaraciones recogidas por AS.

Zverev con el título / EFE

El italiano Flavio Cobolli también ha optado para que su padre siga siendo el eje técnico de su proyecto profesional.

No siempre funciona

Aunque es bien sabido que no todo es fácil si lo profesional y personal están relacionados. Ese es el caso del griego Stefanos Tsitsipas, con su padre Apostolos Tsitsipas como figura clave de su carrera durante años, aunque con una relación marcada por altibajos, tensiones públicas y etapas de separación dentro del equipo.

Tsitsipas ya está fuera del Top 50 / EFE

España: familia y élite

El caso más emblemático es el de Rafael Nadal y Toni Nadal, su tío y entrenador durante gran parte de su carrera. Toni no solo fue su técnico, sino una figura determinante en su formación mental y competitiva, aunque con una relación que también tuvo etapas de exigencia extrema y separación profesional cuando Rafa evolucionó como jugador.

Nadal y Toni durante su etapa de entrenador / Agencias

Toni Nadal ha defendido en varias ocasiones que el entrenador actúa "como un padre", pero que el jugador debe asumir decisiones propias.

El sello Alcaraz

En la nueva generación, Carlos Alcaraz no ha tenido a un familiar como entrenador principal directo, pero sí un entorno muy cercano y estructurado en torno a su desarrollo. Uno de los elementos más destacados es la figura de su hermano Álvaro Alcaraz, que forma parte del equipo como sparring y apoyo directo en el día a día del jugador.

Carlos Alcaraz, junto a su padre y su hermano / X

Este vínculo aporta un valor añadido al equipo de 'Carlitos', algo que el propio jugador ha destacado en varias ocasiones como clave para mantener estabilidad en su carrera.

El caso Rafael Jódar: sorpresa en el palco

Una de las imágenes que más destacó en la última edición de Roland Garros fue la del padre de Jódar, quien fue la única persona que entró al palco técnico del tenista durante el torneo. Una situación que Jódar explicó en el 'Partidazo' de la COPE, afirmando que "el objetivo de jugar a tenis siempre era disfrutar los dos juntos y que siempre hemos sido nosotros dos".