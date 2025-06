Tatjana María conquista Queen's y hace historia

Tatjana María de 37 años, hace historia en el mundo del tenis, tras ser la ganadora más veterana en la historia del Hologic WTA 500, después de vencer a la estadounidense Amanda Anisimova por 6-3 y 6-4. Esta victoria la convirtió en la tenista más mayor en ganar el trofeo de Queen's después de que Serena Williams ganara el título de Auckland en 2020 a los 38 años.

La tenista número 86 del mundo, no le resultó difícil ganar el partido contra Anisimova, que en menos de hora y media ya se hizo con el título. Tras la derrota, Amanda alabó el estilo de juego que la llevó a la victoria a Tatjana. "Corta más que una jugadora promedio y es algo a lo que no acostumbras a enfrentar. No esperaba esto, no estaba preparada para tener que correr tantas pelotas. Pega muchos golpes impredecibles, es muy difícil jugar contra ella. La veo teniendo una buena racha en Wimbledon", comentaba a la prensa.

La alemana madre de dos hijas, Charlotte de 12 años y Cecilia de 4, no dudó en ir corriendo a celebrar la victoria con ellas, que ambas observaban a su madre jugar desde las gradas. "Es un momento muy especial para todos nosotros, como una familia unida", dijo María.

En el torneo de preparación de Wimbledon, la veterana venía de jugar una muy buena fase previa, tras ganar a cinco tenistas de mejor ranking que ella. Karolína Muchová (14), Leylah Fernández (30), Madison Keys (8), Anisimova (15) y Elena Rybakina (11).

52 AÑOS SIN CELEBRARSE LA COMPETICIÓN

María se convierte en esta ocasión en la primera campeona femenina en 52 años en ganar en Queen's, dado que la competición dejó de celebrarse en 1973 después del título de Olga Morozova. Este torneo pasó a disputarse únicamente en la categoría masculina. Tras este logro, elevará su posición al número 43, siendo la tenista más veterana del top 200.