Swiatek vuelve a encender las redes: "Es una tramposa"

2026 no ha empezado de la mejor manera posible para Iga Swiatek, que después de caer en los cuartos de final en el Open de Australia, volvió a despedirse en la misma ronda en el WTA 1000 de Doha al ceder ante Maria Sakkari.

Una nueva derrota que además vino cargada de polémica por una acción de la polaca que no gustó nada ni a su rival ni al público, que ha vuelto a tomarla con ella en las redes.

Fue en una dejada de la tenista griega que acabó botando dos veces, pero que Swiatek devolvió y acabó ganando el punto pese a que su rival se quedó atónita al ver que ni la polaca ni la árbitra reconocían en primera instancia el hecho.

Pese a ello, la posibilidad actual del VAR dio el punto a Sakkari, que no entendió la reacción de la polaca y así lo hizo saber al final del partido. "Siento que sí eres consciente de cuándo golpeas con un doble bote a la bola y cuándo no. A veces, quizás, estás confusa. No digo que ella lo supiese, pero a veces siento que sabes qué ha ocurrido. También puedes decir que no estás segura del todo de cuál ha sido el bote".

Una explicación que fue comprada por los grandes detractores de la polaca, que no tardaron en atizar a la jugadora que trató de defenderse.

Sakkari durante su partido ante Swiatek / AP

"No sabía, desde un punto de vista de la física, cómo había salido la pelota de mi raqueta. O había tocado el suelo o le había pegado con el marco. Sinceramente, no estaba segura", señaló Iga en un argumento que no terminó de convencer.