Swiatek toca fondo: "Es la peor pesadilla de una tenista"

La crisis de Iga Swiatek sumó un nuevo capítulo este jueves en el Miami Open, donde la número tres del mundo volvió a mostrar dudas al caer ante su compatriota Magda Linette por 1-6, 7-5 y 6-3 en 2 horas y 12 minutos.

La derrota supone un nuevo golpe para la polaca, que ya había dejado señales preocupantes tras su eliminación en Indian Wells, y confirma un momento delicado en una temporada en la que no está encontrando continuidad.

El partido comenzó con un guion completamente distinto. Swiatek arrasó en el primer set, que se llevó por 6-1 en apenas 34 minutos, transmitiendo la sensación de que el duelo iba a resolverse con rapidez. Sin embargo, la reacción de Linette, número 50 del ranking WTA, cambió por completo el rumbo del encuentro.

La polaca aprovechó su única oportunidad de break en el segundo set para igualar el partido con un 7-5, antes de dar el golpe definitivo en la manga decisiva. Tras salvar una bola de rotura clave en los primeros juegos, Linette rompió el saque de su rival en el sexto juego y terminó cerrando el triunfo con su servicio para el 6-3 final.

Se trata de una victoria histórica para Linette, que solo había perdido previamente ante Swiatek en su único enfrentamiento, hace tres años en Pekín, y que ahora se medirá a la filipina Alexandra Eala en la siguiente ronda.

Más allá del resultado, la preocupación gira en torno a Swiatek, que tras el partido dejó una reflexión especialmente dura sobre su momento actual.

“Es la peor pesadilla de una tenista de alto nivel perder partidos a este nivel. Tengo que superarlo y encontrar una solución”, reconoció.

La ex número uno del mundo admitió además que el problema va más allá de lo técnico y apunta directamente a su gestión mental en pista.

“Siempre he tenido tendencia a pensar demasiado, pero últimamente se ha vuelto muy intenso. Me cuesta deshacerme de algunos pensamientos, cuando eso era precisamente mi fortaleza”, explicó.

Swiatek en Miami / EFE

En ese sentido, Swiatek señaló que su toma de decisiones se ha visto claramente afectada, algo que se reflejó también en el partido ante Linette.

“Sinceramente, jugaba mejor cuando pensaba menos. Ahora tomo tantas malas decisiones que es difícil no darle vueltas”, añadió.

La polaca también puso el foco en cómo esa situación termina trasladándose a su juego.

“El estrés aumenta, mi cuerpo se tensa y todo se vuelve mucho más difícil”, concluyó.

Una reflexión que deja entrever que el reto de Swiatek en este momento no es solo recuperar su mejor nivel tenístico, sino también reencontrar la confianza mental que la llevó a dominar el circuito.