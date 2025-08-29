Swiatek se sincera: "No es el Grand Slam más tranquilo, hay mucho foco al espectáculo"

La actual número 2 del mundo, Iga Swiatek, ha demostrado que pocas rivales pueden hacerle frente. La polaca viene de cosechar grandes éxitos en lo que llevamos de temporada. En apenas dos meses, se proclamó la reina de Wimbledon y del Masters 1000 de Cincinnati. Ahora, Swiatek está demostrando que está de vuelta para ganarlo todo y conseguir su segundo entorchado en Nueva York.

Iga ha conseguido avanzar a tercera ronda tras enfrentarse a la tenista neerlandesa, Suzan Lamens, en un partido en el que, para sorpresa de todos, tuvo que decidirse en tres sets. Tras perder en la segunda manga del encuentro, la polaca encontró la manera de sobreponerse al 'susto' y consiguió dominar a su rival con un 6-1, 4-6 y 6-4. Un partido que casi puso en riesgo la supremacía de Iga, así lo vivió ella. "Seguro que no ha sido el partido más fácil, se complicó un poco en el segundo set, pero estoy feliz de haber podido reiniciar y empezar a jugar mejor en el tercero. No diría que me sorprendió su nivel, sé que la dejé entrar después del primer set y allí fue donde aprovechó sus oportunidades, inmediatamente supo qué hacer con eso", apuntó la tenista.

La polaca reconoció los puntos ganadores de su rival, y aseguró que cuando no eres alguien destacado en el torneo juegas al máximo, ya que no tienes nada que perder. "Se mereció los juegos que ganó, subió el nivel cometiendo menos errores no forzados, reconozco que ella hizo un gran trabajo en ese momento del partido. Tendría que preguntarle para saber cómo se sintió. Recuerdo jugar partidos en el pasado como no favorita, a veces eso te da una motivación extra, cuando no tienes nada que perder. Supongo que todo depende del jugador y cómo reaccione", explicaba Iga.

UN ESPECTÁCULO Y NO TENÍSTICO...

Es cierto que en este US Open se han vivido momentos muy polémicos que han conseguido opacar tanto grandes victorias, como grandes derrotas. Una situación que Iga afirma tener que aceptar la situación y aprender a sobrellevarla. "Sabemos que no es el Grand Slam más tranquilo, el que quizá no esté tan centrado en los jugadores, ya que hay muchos focos puestos en los entrenamientos y en el espectáculo. Tenemos que adaptarnos a eso y aceptarlo, nada más. Siempre es un poco más difícil aquí porque te obliga a meterte dentro de esa burbuja, pero así son las cosas en Nueva York. Por eso los Slams son tan diferentes entre sí, esto hay algunas personas a las que le gustan y otras a las que no", concluía la número dos del mundo.