Swiatek - Rybakina, duelo de campeonas en cuartos

La polaca Iga Swiatek, segunda cabeza de serie, avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia tras imponerse con autoridad a la australiana Maddison Inglis por 6-0 y 6-3 en la cuarta ronda, en un partido disputado en el Rod Laver Arena. Tampoco falló la kazaja Elena Rybakina, quinta cabeza de serie, selló este lunes su pase a los cuartos de final del Abierto de Australia tras imponerse con autoridad a la belga Elise Mertens, número 21, por 6-1 y 6-3 en la cuarta ronda del torneo. Ambas se verán las caras en cuartos.

Swiatek necesitó apenas una hora y 13 minutos para sellar una victoria contundente, basada en la solidez de su servicio, la agresividad de su derecha y una notable eficacia en los momentos clave.

La número dos del mundo dominó desde el fondo de la pista, combinando potencia, con saques que alcanzaron hasta los 178 km/h, y precisión para desbordar de forma constante a su rival.

El primer set fue un monólogo de la tenista polaca, que no concedió oportunidades y cerró el parcial por un claro 6-0. Inglis, invitada local y procedente de la fase previa, reaccionó en el segundo set con mayor intensidad y logró mantener varios juegos de servicio, además de mostrar espíritu competitivo ante su público.

Sin embargo, la mayor consistencia, profundidad de golpeo y capacidad para acelerar los intercambios decantaron el encuentro del lado de Swiatek, que rompió el saque de la australiana en momentos decisivos y cerró el partido sin ceder puntos en su último turno de servicio.

Por su parte, Rybakina confirmó su condición de favorita con un tenis potente y agresivo, sustentado en un servicio dominante y una notable efectividad en los puntos de quiebre. La campeona de Wimbledon 2022 rompió el saque de Mertens en el tramo decisivo del segundo set para cerrar el encuentro en sets corridos, tras ejercer una presión constante desde el fondo de la pista.

El partido estuvo marcado por intensos intercambios en la línea de base, en los que Rybakina impuso su mayor pegada, especialmente con su derecha, con golpes ganadores que superaron los 150 km/h. La belga mostró resistencia y logró sostener su servicio en momentos clave, pero sus dificultades al saque, incluidas doble faltas, terminaron por condenarla.