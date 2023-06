Swiatek se retira en semifinales por 'intoxicación alimentaria'

La polaca no se presentó al duelo que debía disputar ante Lucia Bronzetti en Bad Homburg La checa Katerina Siniakova (n.52), dio la sorpresa al derrotar a la rusa Liudmila Samsonova (n.15)

La polaca Iga Swiatek, número 1 del ranking WTA se retiró del torneo de Bad Homburg, sobre hierba, no presentándose en la semifinal que debía disputar este viernes ante la italiana Lucia Bronzetti, por un malestar físico, posiblemente causado por una intoxicación alimentaria.

"Lo siento mucho pero tengo que retirarme de mi partido de hoy. He pasado una noche inquieta debido a la fiebre y a una posible intoxicación alimentaria. No estoy en condiciones de actuar hoy y necesito cuidarme. Espero recuperarme pronto. Vuestro apoyo en Bad Homburg fue increíble, gracias", ha publicado Swiatek, en sus redes sociales.

I'm so sorry but I have to pull out of my match today. I had a restless night because of some fever and possible food poisoning. I'm not able to perform today and I need to take care of myself. I hope I'll be fine soon. Your support in Bad Homburg was amazing, thank you. pic.twitter.com/pAuN8Ug4u7