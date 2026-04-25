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TENIS

Swiatek se retira entre lágrimas

La tenista polaca abandona el torneo madrileño entre lágrimas tras sentirse indispuesta durante su partido de tercera ronda

Swiatek se retira de Madrid

Swiatek se retira de Madrid / EFE

EFE

Madrid

La polaca Iga Swiatek, ex número uno del mundo y campeona en 2024, se retiró del WTA 1000 de Madrid tras terminar el tercer juego del tercer set ante la china Ann Li, con síntomas de indisposición, acompañada por un médico y entre lágrimas.

La jugadora de Varsovia, poseedora de seis títulos de Grand Slam, cuatro de ellos en Roland Garros, se marchó a las dos horas y cuarto del inicio de su partido de tercera ronda del torneo de la Caja Mágica, con el marcador de 6-7(4), 6-2 y 3-0.

Swiatek pidió atención médica y se le tomó el pulso. Un juego después, la finalista de 2023 y campeona en 2024 dejó el partido, lo que llevó a su rival a los octavos de final del torneo.

Fue un serio contratiempo para Iga Swiatek, que tiene sus principales resultados en tierra batida, sobre todo en Roland Garros.

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Por su parte, Ann Li se enfrentará en cuarta ronda con la canadiense Leylah Fernandez, que ganó a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3 y 6-2.