Tenis
Swiatek se impone a Rybakina y es finalista en Cincinnati
La tenista polaca sigue de dulce tras su triunfo en Wimbledon
EFE
La polaca Iga Swiatek se clasificó este domingo para la final del WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos) tras derrotar a la kazaja Elena Rybakina.
Swiatek -3 del mundo- se deshizo de Rybakina (número 10) por 7-5 y 6-3 en una hora y 38 minutos.
Rybakina pudo cerrar el primer set con un 'break' a favor y 5-4 al saque, pero Swiatek reaccionó con dos quiebres consecutivos para darle la vuelta y adjudicarse la manga por 7-5.
En el segundo, la polaca defendió su saque y logró una rotura para firmar el 6-3 definitivo.
La rival en la final de Swiatek, que ha ganado trece de sus últimos catorce partidos, saldrá del duelo entre la italiana Jasmine Paolini (número 9) y la rusa Veronika Kudermetova (número 36), que se disputará más tarde.
Swiatek disputará su primera final en Cincinnati tras haber caído en semifinales en 2024 y 2023. Además, con la clasificación para la final también se aseguró un puesto en las WTA Finals.
Si conquistase Cincinnati, la polaca superaría a la estadounidense Coco Gauff en el ranking WTA e ingresaría como número 2 al Abierto de Estados Unidos, solo por detrás de la bielorrusa Aryna Sabalenka.
