Swiatek y Gauff avanzan en Nueva York; Cerúndulo firma una épica remontada

La jornada de este martes, tercera y última de primera ronda, vio también el estreno de la polaca Iga Swiatek y de la estadounidense Coco Gauff, números 2 y 3 de la WTA y campeonas en Nueva York en 2022 y 2023, respectivamente.

Swiatek se deshizo con facilidad de la colombiana Emiliana Arango (84 del mundo) por 6-1 y 6-2 en una hora de partido, mientras que Gauff vivió un calvario para imponerse a la australiana Ajla Tomljanovic (número 79) por 6-4, 6-7(7) y 7-5 en casi tres horas.

También pasaron ronda el resto de jugadores 'Top 10' que se estrenaron este martes, como el australiano Alex de Miñaur (n.8), el italiano Lorenzo Musetti (n.10), la estadounidense Amanda Anisimova (n.9).

Además, la japonesa Naomi Osaka, campeona en Nueva York en 2018 y 2020 y actual 24 del mundo, derrotó a la belga Greet Minnen por 6-3 y 6-4.

Cerúndolo levanta dos sets a Arnaldi

Uno de los duelos más destacados de la jornada fue el que enfrentó al argentino Francisco Cerúndolo, mejor latinoamericano en el ranking ATP en el puesto 19, con el italiano Matteo Arnaldi, número 64 del mundo.

Cerúndolo protagonizó una épica remontada con resultado de 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3 en casi cuatro horas de partido. El argentino regresaba este martes a la competición tras abandonar por problemas físicos el Masters 1.000 de Canadá hace casi un mes.

También cumplió en su debut la mejor raqueta latinoamericana de la WTA en el puesto 22 del ranking, la brasileña Beatriz Haddad Maia, que venció a la británica Sonay Kartal por 6-3, 1-6 y 6-1.

La brasileña llegó a Nueva York con muchas dudas al haber perdido sus últimos cuatro partidos en segunda ronda de Wimbledon y en sus estrenos en Canadá, Cincinnati y Monterrey.

En cambio, quedaron eliminados este martes los españoles Roberto Bautista y Pedro Martínez en el cuadro masculino, así como la española Jessica Bouzas, la argentina Solana Sierra y la colombiana Emiliana Arango en el femenino.

Este miércoles empieza la segunda ronda con Carlos Alcaraz, Novak Djokovic o Aryna Sabalenka entre los principales atractivos en pista.