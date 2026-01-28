Swiatek explota contra el Open de Australia: "¿Somos tenistas o animales de zoo?"

Iga Swiatek no pudo con Elena Rbakina en los cuartos de final. La kazaja sigue mostrando la misma solvencia que la llevó a la final en Melbourne en 2024, cuando acabó perdiendo la corona en un partido dramático ante Sabalenka.

Por el momento, duelo ante una inmensa Pegula para buscar de nuevo la gran final después de deshacerse de una Swiatek que no encontró su versión en pista.

Fuera ya de ella, la polaca quiso mostrar su descontento con el hecho de que los jugadores sean siempre grabados en el Open de Australia, todo en relación a lo sucedido con Coco Gauff este pasado martes, cuando se la vio romper una raqueta en los pasillos de vestuarios tras su dolorosa derrota ante Svitolina.

“La pregunta es, ¿somos tenistas? ¿O somos animales en el zoológico? Donde los observan incluso cuando hacen caca. Bueno, obviamente exageraba, pero estaría bien tener algo de privacidad. También estaría bien tener tu propio proceso y no ser observado constantemente" destacó la campeona de Wimbledon 2025, torneo que puso precisamente como ejemplo.

"En Wimbledon hay pistas a las que la gente con acreditación puede acceder, pero sin público. Hay algunos torneos donde es imposible y te observan constantemente. No creo que deba ser así porque somos tenistas. Se supone que debemos ser observados en la pista y en la prensa. Ese es nuestro trabajo" apuntó.

"No es nuestro trabajo ser un meme cuando olvidas tu acreditación. Es gracioso, sin duda. La gente tiene algo de qué hablar. Para nosotros, no creo que sea necesario” finalizó Swiatek.