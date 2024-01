Swiatek esquiva el precipicio y se salva ante Collins

La polaca Iga Swiatek (1) remontó un 1-4 al resto en la tercera manga para imponerse a la estadounidense Danielle Collins por un apretado 6-4, 3-6 y 6-4, en la segunda ronda del Abierto de Australia. “Tenía que luchar hasta el final. Ya estaba prácticamente eliminada. Estoy muy orgullosa de mí misma, no fue nada fácil. Ella empezó a jugar el doble de rápido. He tenido este problema en la rodilla desde Cancún, pero no importa”, comentó en la entrevista sobre la pista tras un choque que duró tres horas y cuarto. Swiatek se vengó de aquella dura derrota que sufrió ante Collins en las semifinales de 2022 en Melbourne Park.

Ambas tenistas superaron a campeonas del Abierto de Australia en primera ronda, después de que Swiatek se impusiera a la estadoundiense Sofia Kenin, y Collins a la alemana Angelique Kerber.

El choque tuvo que ser interrumpido en los primeros compases del segundo set por una lluvia que obligó a cerrar el techo de la Rod Laver Arena.

La campeona de cuatro grandes deberá de mejorar su tenis si quiere añadir uno de los ‘slams’ que no tiene, después de acabar un choque en el que estuvo contra las cuerdas en varios tramos con 36 golpes ganadores y 35 errores no forzados. Su siguiente rival será la joven checa de 19 años Linda Noskova, que superó por su parte a la estadounidense McCartney Kessler por 6-3, 1-6 y 6-4.