Swiatek no puede ni con la ayuda de Nadal: KO en octavos de Roland Garros

Iga Swiatek no alza el vuelo. Ni rastro de aquella jugadora que conquistó Roland Garros en el año 2024 prácticamente sin despeinarse. La polaca cayó en los octavos de final ante la ucraniana Marta Kostyuk (5-7, 1-6) y se despide de su gira predilecta (la de tierra batida) sin llegar a una final. Un golpe duro para una tenista que no encuentra la fórmula desde hace mucho tiempo.

Swiatek había preparado el torneo de Roland Garros con la máxima seriedad y tomando decisiones importantes en su carrera. La polaca contactó de urgencia con Rafa Nadal para dar un giro de 180 grados. Se dirigió a Manacor y decidió preparar junto a él la gira de arcilla y pedirle consejo acerca de su nuevo entrenador. La elección fue simple: un exentrenador de Rafa como Francis Roig.

"Claramente no fue un buen día en la oficina. Hubo muchas cosas que podría haber manejado un poco mejor, pero hoy fue muy difícil para mí mantener el nivel que quería. Obviamente, en esta etapa cualquier rival en cuarta ronda ya ha jugado varios partidos y aprovechará la oportunidad. Así que felicidades a Marta", comentó la polaca en rueda de prensa.

A pesar de la derrota en Roland Garros, Swiatek se mantendrá en la tercera posición del ranking, ya que sus máximas perseguidores también han dicho adiós en París más pronto de lo esperado: Jessica Pegula, Amanda Anisimova y Coco Gauff. Se le ha quedado un cuadro muy favorable a Aryna Sabalenka, que sueña con levantar por primera vez la Copa de Mosqueteros.

Swiatek con Rafa Nadal / Rafa Nadal Academy

"Es malo cuando tu tenis es simplemente terrible y sabes que fuiste peor que la jugadora contra la que estabas jugando. Siento que hoy perdí porque Marta aprovechó la oportunidad y yo estaba muy tensa. Creo que al menos puedo trabajar en eso y hay una razón, quizá una solución. Tal vez no tome una semana o un mes, quizá tome una temporada entera o algo así, pero necesito creer que puedo superarlo y no desmoronarme tan rápido" dijo.

Ahora, Swiatek deberá recuperarse de la dolorosa derrota y afrontar con la máxima energía la temporada de hierba. Y es que Iga defenderá título en Wimbledon, donde el año pasado pasó por encima de Amanda Anisimova en la gran final, ganando por 6-0 y 6-0. Viendo el nivel que arrastra durante los últimos meses, no da la sensación de que vaya a tenerlo tan fácil esta vez. Por el otro lado, Kostyuk mantiene una increíble racha y todavía no ha perdido en esta gira, encadenando los títulos de Rouen y Madrid.