Svitolina denuncia graves insultos de sus acosadores: "Espero que mueras hoy"

Las apuestas vuelven a ser un problema en el tenis. La que fue la número tres del mundo, Elina Svitolina, ha denunciado públicamente el acoso que ha recibido a través de redes sociales después de caer en Toronto. La tenista ucraniana estaba teniendo una gran participación en el Masters 1000 de Montreal, antes de perder en cuartos de final ante Naomi Osaka.

La derrota ante Osaka, partido que se llevó en dos sets (6-2 6-2), provocó una oleada de insultos y amenazas a Svitolina de aquellos quienes habían apostado dinero por su victoria. La jugadora expuso los mensajes con el objetivo de que se tomen medidas ante esta situación. "Espero que mueras esta noche" o "que Rusia viole a los niños ucranianos" fueron solo algunos de los muchos comentarios desagradables que recibió.

Es una realidad que los deportistas a veces tienen que lidiar con la presión que supone estar expuestos a un público exigente. De hecho, algunos de los mensajes que le mandaron a la atleta hacían alusión a su familia y la guerra que está teniendo en su país con Rusia.

Elina no se dejó intimidar por estos acosadores y respondió exponiendo a sus usuarios en redes en su cuenta. "A todos los apostadores: soy mamá antes de ser atleta", escribió Svitolina, de 30 años, en una historia de Instagram en la que adjuntó capturas de pantalla de los mensajes que incluían amenazas de muerte. La forma en que les hablas a las mujeres, a las madres, es VERGONZOSA. Si tus madres vieran tus mensajes, les daría asco".

Esta no es la primera vez que sucede. De hecho, la jugadora de tenis Caroline Garcia cuando perdió en el US Open el año pasado, señaló como culpable de este acoso a las "apuestas poco saludables" como una de las principales razones por las que los jugadores eran objeto de ataques. Además, culpó que estos comentarios se hacen a través de las redes sociales, un espacio donde no hay filtro suficiente como para evitar estas situaciones.

Caroline comentó que estas apuestas no favorecían a los jugadores, y más aún cuando se daban después de derrotas difíciles y se encontraban "emocionalmente destruidos". La tenista se mostró preocupada por cómo se verían afectados los jugadores más jóvenes.

Algo a lo que también apuntó el marido de Svitolina, el tenista francés Gael Monfils, quien este año se reía de la gente que seguía apostando dinero por él para ganar contra oponentes mucho más jóvenes.