Susto con el tobillo de Alcaraz en Indian Wells: "Tengo que verlo con el fisio"

Carlos Alcaraz dio el susto en el partido de tercera ronda de Indian Wells. El español tuvo que sudar más de lo esperado para ganar el duelo, después de perder el primer set en el tie-break. Sin embargo, el murciano supo reaccionar de la forma en la que nos tiene acostumbrados y dio la vuelta al marcador, no sin sentir unas pequeñas molestias en el tobillo de la pierna derecha.

El español tuvo que estirarse al máximo para llegar a una bola del francés y durante el movimiento se torció el tobillo. Un dolor que notó al instante y que le hizo estar algo incómodo durante el resto del partido. Sin embargo, no le impidió continuar en el partido ni exhibir un nivel lo suficientemente alto como para ganar a su rival. Charly ya está en octavos de final.

"Diría que el tobillo está bien. Ahora lo revisaré con mi fisio y veremos cómo está. Pero como habéis visto, pude correr bien, así que espero que mañana esté como si nada", confirmó el español, que tendrá un día de descanso antes de la siguiente ronda. Será el último de 'relax', ya que las rondas finales del torneo se disputarán una tras otra.

"Al principio estaba un poco enfadado conmigo mismo porque tuve muchas oportunidades en el primer set, varias bolas de break y de set y no las aproveché. Siento que dejé escapar muchas oportunidades. A veces es difícil de aceptarlo pero al principio del segundo set él estaba jugando a un gran nivel en el juego en el que me rompió el saque", reconoció el murciano en rueda de prensa.

Carlos Alcaraz, junto a Arthur Rinderknech en la red / JOHN G. MABANGLO

También elogió a los aficionados de Indian Wells y el ambiente que se vive en pista. "Creo que Indian Wells es un sitio muy tranquilo y siento que todo está muy bien. Tenemos zonas para calentar y los tenistas no nos sentimos apretados. Tenemos mucho espacio para relajarnos y es fantástico. Creo que a muchos tenistas les encanta jugar al golf y esto es un paraíso y eso genera un gran ambiente en el torneo".

¿Cuál es el próximo rival de Alcaraz?

El próximo rival de Carlos en el deserto californiano será un viejo conocido como Casper Ruud. El español y el noruego se han enfrentado hasta en seis ocasiones durante sus carreras, con cinco victorias para Charly y una para Casper en 2024. La última vez que se vieron las caras fue en el torneo de Tokio en septiembre, donde Alcaraz ganó en tres sets.

Noticias relacionadas

Al número uno se le ha despejado mucho el camino hasta la final. Y es que Indian Wells no para de darnos sorpresas. Taylor Fritz y Álex de Miñaur, que se postulaban como los huesos más duros para el español hasta la final, cayeron de manera estrepitosa, ambos en dos sets, ante Alex Michelsen y Cameron Norrie respectivamente. Alcaraz lo tiene cada vez mejor para revalidar el título en California. Si el tobillo lo permite.