El susto de Alcaraz: "Tenía miedo, no voy a mentir"

Carlos Alcaraz venció a Sebastián Báez en dos sets (6-4/6-2) en la primera ronda del ATP 500 de Tokio. Era la primera vez en su carrera que disputaba este torneo, y lo cierto es que su estreno no pudo estar más accidentado.

En el ecuador del primer set, Carlitos encendió todas las alarmas cuando se tiró al suelo con visibles muestras de dolor tras torcerse el tobillo. El tenista español tuvo que set atendido por los servicios médicos y, aunque su continuidad estuvo en duda, finalmente pudo continuar sobre la pista del Ariake Colosseum.

En ese sentido, Alcaraz admitió tras el partido que sintió "miedo" en el momento de la lesión. "También tuve miedo, no voy a mentir. Cuando hice el movimiento con el tobillo, estaba preocupado porque al principio no me sentía bien. Estoy feliz de haber podido seguir jugando después de eso, jugar un buen tenis y terminar el partido de manera bastante decente, bastante buena", señaló.

"Fue mala suerte, diría yo. Creo que los próximos día y medio no serán fáciles para mí, así que intentaré recuperarme, hacer lo que sea necesario para estar listo para la siguiente ronda, para intentar jugar y tener un nivel suficiente para competir", agregó Carlitos.

Además, el tenista español explicó cómo se sobrepuso a los problemas físicos: "Trato de tener una mentalidad de guerrero siempre, en cada partido y cada aspecto. Es lo que pensé. 'Trata de hacer lo mejor, todo lo que puedas para hacer un buen tenis para la gente'. No les podía fallar, porque me sentiría un poco culpable. Así que seguí también por ellos, con una buena mentalidad y dar todo lo que tenía".

Ahora, Alcaraz se medirá a Zizou Bergs en la segunda ronda del ATP 500 de Tokio, aunque habrá que esperar para comprobar cómo evolucionan sus problemas en el tobillo tras esta inoportuna torcedura.