Surrealista: Zverev está más cerca del último del ranking que de Alcaraz y Sinner

Como cada lunes, el ranking de la ATP se actualizó y hubo un cambio en lo más alto. Jannik Sinner ha vuelto a recuperar el trono después de quedar campeón del Masters 1000 de París. El italiano, que no participó en la pasada edición, pudo sumar los 1000 puntos necesarios para superar al español en la clasificación. Ambos tenistas han abierto una brutal brecha con sus perseguidores.

Del mismo modo que Sinner hizo un gran torneo, sin perder un solo set, Zverev fue una de las mayores decepciones. Ante el propio Jannik, no fue capaz de ganar más allá de un juego y sufrió una de las mayores palizas que se recuerdan en una semifinal de Masters 1000. Como el alemán defendía título, perdió un total de 600 puntos, que estrechan la ventaja que tenía con Taylor Fritz.

Alexander Zverev durante el partido de octavos del Masters 100 de París ante Alejando Davidovich / Associated Press/LaPresse

Y no solo eso. Ahora, el germano se sitúa con 5.560 puntos en el ranking ATP, mientras que Jannik Sinner y Carlos Alcaraz lo hacen con 11.500 y 11.250 respectivamente. Es decir, más del doble. Y, si queremos ir más lejos, con una mayor diferencia que la que tiene Zverev con el último tenista que está en la clasificación (el cual tendrá 0 puntos).

Si quisiéramos exagerar todavía más este dato, el tercer mejor tenista del planeta está más cerca de ti que de Alcaraz. La diferencia entre las dos máximas estrellas del panorama mundial y los demás es cada vez más grande. De hecho, desde el Masters 1000 de Madrid del año 2024, ningún jugador ha sido capaz de ganar un torneo en el que estén el español y el italiano.

Alcaraz prepara el asalto al número 1 del ranking ATP / EFE

En París, se volvió a repetir. La sorprendente derrota de Alcaraz ante Norrie abría la posibilidad de que se rompiera esta última estadística, pero el triunfo de Sinner prolongó el dato. En las ATP Finals, estarán ambos tenistas y se jugarán acabar como número uno del mundo antes de acabar el año. El español depende de sí mismo para serlo, aunque no será una tarea fácil.

Djokovic se mantiene en el top 5

Si bien es cierto que la temporada de Alexander Zverev no ha sido buena, el alemán mantiene la tercera posición. También Djokovic sigue en el top 5 del mundo, a pesar de no haber participado en muchos torneos durante la temporada. Con hacer semifinales en los cuatro Grand Slams (que no es, ni mucho menos, poco) le ha bastado para seguir siendo un fijo en las ATP Finals.

"Tenemos la confirmación de que Djokovic estará en Turín", desveló Angelo Binaghi, presidente de la Federación Italiana de Tenis. El serbio jugará de nuevo en el Torneo de Maestros, para intentar hacer daño a un dúo que parece invencible. Pocos jugadores han sido capaz de ganarles durante la temporada, pero a finales de año la posibilidad de una sorpresa aumenta.